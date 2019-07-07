【九龍區大遊行．直播】 黑衣人潮企滿星光大道集會　料4時起步

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（7日）首度於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。警方則早已在西九站嚴防戒備，並在外圍放置大批大型水馬。港鐵亦設特別安排，乘客只能由地面D出入口進入車站，乘客離開車站則需循K出口離關。 下午三時許，數以千計市民已爆集合地點，黑衣人潮企滿星光大道，而遊行隊伍將於下午四時正式出發。

有警員手持盾牌和頭盔，前往抵港大堂方向範圍。（張美華攝）

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不少拖篋遊客於西九站聚集。（盧翊銘攝）

下午3時許，遊行人士已擠滿 梳士巴利花園。(黃偉倫攝) 【15:00】梳士巴利花園旁的一段星光大道，已企滿準備出發的遊行人士。



【14:53】遊行發起人之一劉穎匡表示，預期於下午3時半開始集會，4時出發。 遊行隊伍抵達西九站後，便會宣布解散，惟擔心遊行人士不能全數進入，因為警方已封路。



【14:50】大會現場表示，由於人數眾多，為了讓更多遊行人士進入花園，呼籲現場人士逐漸向海旁方向移動。



【14:45】 現場市民日漸增多，估計逾500人。



【14:42】有市民自發在梳士巴利花園設｢連儂牆｣，供其他市民寫上打氣字句。



【14:00】 梳士巴利花園已有逾百名市民聚集，附近一帶警力亦明顯增強，大約有數十名警員在場；而鄰近的太空館亦有數名警員駐防，但暫未見有配戴頭盔、盾牌等裝備。 【13:50】警方速龍小隊已到達西九站內戒備，部分警員身上未有警員編號。有記者於拍攝期間，遭速龍小隊警員要求出示記者證，亦有警員懷疑以手機拍攝記者採訪行為；速龍小隊其後進入港鐵職員通道。 【13:15】記者下午1時許目測西九站內情況，發現警力明顯加強，至少5輛警車停泊於的士落客區，不時有軍裝警員在站內巡邏，亦有便衣警員在車站封鎖範圍內戒備，部份警員更手持頭盔、盾牌進入抵港大堂方向範圍。而站內仍有少量銀行設施及零售商店照常營業。

【12:30】柯士甸站本來可通往高鐵西九站，但相關的C出口已落閘，港鐵加強人手指示往高鐵站乘客，有警員在閘口的另一邊站崗戒備。

【11:40】警方表示，集會將於下午3時30分在尖沙咀梳士巴利花園開始，並於下午4時正遊行往香港西九龍站。警方強調，尊重市民表達意見，言論及集會的自由，亦留意到有人於互聯網及社交媒體上號召公眾人士採取不同形式的不合作運動，包括挑釁警務人員或衝擊建築物等違法行為。

警方呼籲，公眾人士表達訴求時，必須遵守香港法律和社會秩序。如發生任何衝擊事件，切記保障自己的人身安全，與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場，讓警方有足夠空間處理。市民如發現有任何可疑人士或物品，應在安全的情況下向警方舉報。

警方預計公眾活動舉行期間，尖沙咀一帶的道路會非常擠塞，市民請避免駕車前往該區，並盡量使用公共運輸服務。

另外，港鐵已宣布香港西九龍站今日會採取特別進出措施。警方建議市民及旅客預早計劃行程，並不時留意最新的交通消息，以免因封路或交通改道而延誤行程。

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【10:11】港鐵宣布，為確保車站和高鐵列車服務運作暢順，票務方面亦實施特別安排，所有售票渠道即時停止售賣今天由中午起至晚上服務結束的所有南行及北行列車班次車票，以維持車站秩序。

【09:00】高鐵西九站今日只開放兩個出入口，分別是地面D出入口可進入車站，而離開車站乘客則須經K出入口。

記者早上9時到西九站一帶觀察，若乘客要乘坐高鐵到內地，必須要繞過圓方商場及天橋，需花近20分鐘才到達車站入口外。

遊行發起人之一劉穎匡昨日（6日）強調，遊行將以「和平、理性、優雅」的方式進行，向遊客展現港人文明，「優雅」地表達訴求。他強調，絕不會做出任何衝擊行為，斥部份人的批評是「無中生有，分化活動」。