【DSE放榜2019】19,676生符合「33222」入大學資格　1.5人爭一位

2019年中學文憑試（DSE）明日（10日）放榜，考評局今日（9日）召開記者會公布今年考試數據。今屆有47,005名日校考生及7,854名自修生，整體考生人數比去年跌4.8%。 考獲「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有19,676人，佔總日校考生人數42.1%，比例與去年相若，平均1.5人競爭一個八大資助學位。

2019年中學文憑試明日放榜，考評局今日（9日）召開記者會公布今年考試數據。（張浩維攝）

考評局公布，今年共有48,305名學校考生及7,854名自修生，考生人數共有56,159人，當中日校考生人數約佔84%，共47,005人。

今年共有3.26萬名日校考生於包括中文及英文在內共5個科目，考獲五科2級，符合報讀副學位課程，佔日校考生人數71.8%。核心科目考獲「3322」的考生共有19,728人，佔日校考生42.2%；核心科目連同一個選修科考獲「33222」大學基本入學要求的考生，共有19,676人，佔日校考生42.1%。

核心科目連同兩個選修科考獲「332233」的考生，共有16,455人，佔日校考生35.2%。

考評局秘書長蘇國生（張浩維攝）

參考2018年DSE數據，去年總共約有5.9萬名考生，當中21,205名日校考生考獲「33222」，佔整體考生人數42%。