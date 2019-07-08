【升中派位】今年87%學生獲派首三志願　屬2012年以來新低

2019年升中派位明日（9日）公布。教育局今日公布，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為87%，屬2012年以來新低，較去年的89%低；而獲派首志願學校的滿意率則為74%。所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。

本年度共有52,917名學生參加中學學位分配辦法。整體有87%學生在自行分配學位及統一派位階段中獲派首三志願學校；若按獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率則為74%。

另外，獲自行分配學位的學生當中，64%學生獲派首志願學校；至於透過統一派位階段獲派學位的學生中，79%學生獲派首三個志願學校，57%學生獲派首志願學校。

教育局呼籲，家長及學生以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取，家長亦應繼續支持和鼓勵子女，以免個人的期望加重子女的負擔。

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。註冊日期為本周四及周五（11日及12日），所有學生必須於註冊期內前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人因要事未能於註冊期間辦理註冊手續，他們應授權代表辦理，否則會被視為放棄獲派的學位，授權書可向就讀小學索取。