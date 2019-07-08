餐廳水吧涉姦情婦　被告一日兩姦事主　再發短訊向事主丈夫稱抱歉

已婚婦與任餐廳水吧的舊同事發展婚外情，惟有次「情夫」要求已婚婦見面後，涉嫌將已婚婦拉入他住的劏房，不許她離開，更兩度把她強姦。「情夫」因而被控非法禁錮及強姦等罪名，案件今（8日）在高等法院開審。控方開案陳詞透露，「情夫」在禁錮事主時曾對她動粗，之後為事主塗藥時又突色心起，並強行發生了性行為，事後「情夫」更發短訊向事主丈夫道歉。

被告陳國禎在高等法院否認兩項強姦及一項非法禁錮罪。（資料圖片）

被告陳國禎（32歲）否認2項強姦罪及非法禁錮罪，控罪指他於2018年2月4日至2月5日在旺角一單位內兩度強姦X，又將她非法及損害性地禁錮。

被告強行將事主拉入劏房

主控官在開案陳詞指，現年36歲的女事主X案發時已婚，但與被告仍是情侶關係，而被告為X的舊同事。去年2月4日，當任職侍應的X準備上班，突然接到被告電話要求見面，事主X擔心若拒絕見面，被告會找上她工作地方，遂答允被告，並告訴其上司她會遲到。

被告原本稱想逛街，但見到X後又稱想回家，由於被告堅持，X唯有在不情願下跟被告到其居住劏房單位。惟抵達單位時，被告拉扯X入房，X要求離開不果，而X的上司見她已遲到達1小時便致電她，X接電話並不斷哭泣，被告見狀即搶去事主電話，又將電話摔到牆上，X繼續哭泣，被告見狀打她的面部及嘴。

事主用被告電話向丈夫求救

被告及後要求X閉嘴及躺在床上，X已無法反抗，被告便脫她的衣服，事主曾反抗說：「我唔想，唔好搞我。」被告沒有理會便強姦了她。被告完事後，走出了房間，X趁機用被告電話傳語音訊息予其丈夫求救，並刪去紀錄，不過被告聽到房間有聲，遂回到房間質問X是否報警，又再踢她。

被告向事主丈夫發短訊稱感抱歉

被告後來幫X傷處塗抹藥油時，又起色心，再次強姦了X，事後X表示肚餓，趁被告離開單位期間逃走，她逃到大廈天台，等候至凌晨4時，確定被告已返家後才乘的士返家，被告在離開單位買食物期間，曾傳訊息予X的丈夫稱對自己所作所為感到抱歉，而X的丈夫因擔心X的安危，早已報警，X於同日被送往聯合醫院接受檢查，被告同日被捕。

案件編號：HCCC340/2018