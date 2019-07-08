【逃犯條例】遊行遍地開花　沙田區議員明與警方商下周日遊行路線

反對《逃犯條例》修訂的九龍區大遊行昨日（7日）舉行，各區亦正醞釀規模大小不一的遊行活動。沙田區有網民號召於下周日（14日）發起遊行，協助網民向警方申請不反對通知書的沙田區議員陳兆陽稱，將於明日（9日）與警方及相關部門商討遊行路線，預料當日會由大圍遊行至沙田政府合署。他表示，遊行遵從「不切割」的宗旨，若有市民意見分歧時不會特意阻止其行動。

陳兆陽透露，將與警方開會確定遊行路線。（陳兆陽FB專頁圖片）

近日有網民發起沙田區大遊行，主題為「不撤不散、遍地開花」，沙田區議員陳兆陽有份協助網民向警方申請不反對通知書。他透露，今日（8日）已於幾位網友及區議員落區視察可行的遊行路線，將於明日與警方及相關部門、包括運輸署等商討遊行路線，當區區議員許銳宇及趙柱幫亦會出席。

遊行路線方面，陳兆陽稱初步計劃當日於大圍港鐵站附近為起步點，經沙田市中心遊行至沙田政府合署，預計會有一千人出席，但他承認因應近日不同遊行的情況及人數，或需再調整遊行路線，詳情有待與警方會面後公布。

他指自己角色只是協助申請不反對通知書，強調遊行「無大台」，亦遵從「不切割」的宗旨，又指若市民意見有分歧時，不會特意阻止、亦無法控制其行動。