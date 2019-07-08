城大入稟告德籍前僱員　指違離職保密協議　及發表誹謗校方言論

香港城市大學德籍前副校長辦公室協調主任，6年前和校方達成離職協議後，被指違反保密協議，多番誹謗校方，又向學校的僱員興訟。該前主任更反指城大違反協議在先，他沒有繼續遵守的責任。城大遂入稟高等法院，要求法庭頒令協議仍然有效，又禁制前僱員繼續發言違反協議的言論。

原告為香港城市大學，被告為Hans Richard Mahncke。根據資料，被告曾任城大的學務副校長辦公室前高級協調主任。

指被告未否認向報章披露資料

入稟狀指，原告和被告於2013年6月達成協議，終止被告在城大的工作，而城大在不承認責任下，向被告支付一筆款項。協議列明，被告承諾不會向傳媒或他人，發出誹謗校方的言論。

有報章於同年8月刊出內容涉誹謗校方的報道。城大曾透過律師詢問被告，是否曾向報章披露資料，被告未有否認。城大指，可推論是由被告向傳媒提供資料。

被告曾入稟告城大校董及教授

此外，被告先後入稟控告前教授M Joseph Anthony Cooray，以及時任城大校董會主席胡曉明，指稱遭兩人誹謗。原告指，該些訴訟涉及誹謗城大員工，亦是違反同年6月的協議。

被告於2013年11月去信城大校長等人，反指他遭城大校長誹謗，又指校方先破壞協議，被告因此不再遵守同年6月的協議。雖然城大曾透過律師致函被告，要求被告遵守協議，並撤回違反協議的言論，惟被告未有回覆。

案件編號：HCA1201/2019