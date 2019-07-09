【升中派位】不滿派位結果往華仁叩門　元朗跨區學生：過嚟試吓

小六升中派位結果於今日（9日）公布，有人歡喜亦有人愁，有家長不滿派位結果，攜兒子到九龍華仁書院叩門。

曹同學因不滿派位結果，專程由元朗遠赴華仁書院叩門。 （洪業銘攝）

居元朗亦專程跨區叩門

曹同學居住元朗區，獲派元朗鄉議局中學，然而對派位結果不太滿意，因此專程遠赴華仁書院叩門。雖然叩門成功則需跨區上學，但他指華仁書院作為傳統名校，升讀大學的機會率較高，即使信心不大但亦「過嚟試吓」，又指學校會在周五（12日）安排叩門考試。

陳同學對派位尚算滿意，但指「想考間更好」。（洪業銘攝）

滿意派位但「想考間更好」

就讀華德學校的陳同學，獲派東華三院黃笏南中學，對結果尚算滿意，但亦專程往華仁叩門，全因「想考間更好」。他表示，只有一半信心可成功，認為「好多人爭幾個位」，自己會復習過往的課本準備叩門試。

鄭太攜校長推薦信叩門，表示純粹想「試下」。（洪業銘攝）

鄭太：叩門純粹想「試下」

另外，兒子獲派第8志願的鄭太，即使身懷六甲，亦決定攜同丈夫及兒子前往華仁書院叩門，她表示，兒子校內成績一直維持統一派位第一組別的要求，今次叩門純粹想「試下」，加上華仁書院較近自己的居所。鄭太為今次叩門作好準備，已有校長的推薦信，兒子亦「ready 哂」叩門試。