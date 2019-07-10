【DSE放榜】聖保羅男女狀元曾參加200萬人遊行　對社會現狀感無力

中學文憑試（DSE）今日（10日）放榜，今屆共誕生 12名狀元，包括9男3女。傳統名校聖保羅男女中學今屆共有一名考獲七科半5**的超級狀元，較去年誕生三名狀元遜色；不過亦分別有兩名考獲六科5**的榜眼。 狀元甘浚祺因曾患白血病，希望日後可從醫。對於近日修訂《逃犯條例》於社會掀起風波，他拒絕就事件表明立場，憂慮傳媒會斷章取義。不過他其後補充因受612衝突影響，故曾參與民陣發起的616遊行，對現時社會情況感無力。

聖保羅男女中學狀元甘浚祺，小學時期曾因患上白血病而休學一年。（梁鵬威攝）

聖保羅男女中學今屆誕生一名超級狀元甘浚祺，他除於四科主科考獲5**外，並於選修科物理、生物、化學及數學延伸部分考獲5**。另外兩名考獲六科5**的榜眼考生為何智樂及何泳懿。當中何智樂於中、英文、通識考獲5**，亦於化學、生物和物理獲得5**；而何泳懿則於英文、通識、數學及延伸部分M2獲5**，另外於物理、化學及經濟獲5**。

甘浚祺（圖中）認為最重要是應試心態，以平常心去面對。（梁鵬威攝）

超級狀元甘浚祺稱當年小四升小五時，曾因患上白血病而休學一年，當時有幸得到醫護人員的照顧及鼓勵，故希望日後從醫。他續稱，家人曾給予他太多壓力，但因患病而選擇放手，給予他自由度去學習，並默默支持他。他希望透過分享自身經歷，鼓勵患病人士：「病咗唔會咩都無晒，讀書可以追返。」

他又指，自己若能入讀醫科做醫生，會選擇到公立醫院行醫，因為自己當年在公院接受治療。被問到公立醫療制度問題，他認為現時資源不足，醫護工作壓力大、士氣低落，並非獨立醫生可以解決，而醫管局有責任處理，但不評論醫管局的表現。他續指，認同現時醫護界與警方關係因反修例事件而緊張，「唔緊張係假」，但雙方有磨擦，相信要由醫管局去有心解決事情。被問到醫管局有沒有心解決，他靦腆答道，「見人見智啦，心裡有數。」

拒表達修例立場：社會容不下多元聲音

對於近日於社會掀起爭議的反修例風波，甘浚祺稱因現時太敏感，自己未有勇氣去完全表達心內所有想心，故不表達自己立場，希望外界諒解。至於為何未能完全表達自己心聲，他稱現時社會容不下多元聲音，同時憂慮傳媒不同立場、高層的決策，會對自己意見就單一句子斷章取義，強調自己並非批判記者，期盼予以體諒。

不過他續稱自己有參與616民陣200萬人遊行，同意612衝突影響他上街的決定。對於表達訴求的方式，他稱每個人有不同表達方法，不論是和平或暴力，認為最重要是理解行動背後原因，而非批鬥或盲目譴責。他相信儘管不同人用不同的表達方式，出發點都是愛香港。他指自己仍為年輕人，對社會現狀有無奈感及無力感，完全理解政府有自己的立場及考量，但仍希望政府可以聆聽民意。

傳統名校聖保羅男女中學今屆共有一名考獲七科半5**的超級狀元，亦分別有兩名考獲六科5**的榜眼。（梁鵬威攝）

通識科令年輕人關心社會

他又不認為通識科引致現今問題，認為科目非教導年輕人激進與衝擊，而是懂得理解分析社會暴戾的原因。他續稱，年輕人關注社會歸功通識科，理解要掌握學習該科目不容易；他認為通識科令大家明白「唔好以為因為衝擊，以為成個社會都係好暴戾」。

他又指不評論民陣聲稱200萬人遊行數字是否誇大，但強調遊行的200萬人中僅有逾千人衝擊，坦言不足1%；不過現時因少數人衝擊，而令外界覺得社會被煽動衝擊，自己感到傷心。

至於讀書心得，他指知道坊間有「神技」應付考試，但認為最重要是應試心態，無論公開試或校內試都應保持平常心面對。他稱自己不會設固定時間表，但會訂立一個目標去實踐，而溫書期間亦要適時休息，例如會打機解壓。