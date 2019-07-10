籌近九萬善款　助求肝爸爸遺屬解困

好爸爸換肝不遂離世，公眾伸出援手助遺屬度難關！好爸爸劉恩丞因急性肝衰竭，未等到合適的肝臟已撒手塵寰，劉家頓失經濟支柱，遺下妻女二人獨自面對日後茫茫前路。匡懷(慈善)基金在取得家屬同意下，於「01心意」平台為恩丞妻女開設籌款項目，在一個月內籌得近九萬元善款，所得款項已全數交予死者遺孀劉太作女兒日後教育用途。

33歲的劉恩丞於4月下旬以為普通感冒求醫，結果確診急性肝衰竭，雖然有不少熱心人士於捐肝呼籲後踴躍支持，惟恩丞於短短十數天內因等不到合適的肝臟離世，遺下妻子及9歲愛女。劉家經濟支柱頓失，劉太自丈夫出事後亦已辭去工作，著手處理丈夫身後事及安撫女兒心靈。

曾有輕生念頭 為愛女撐下去

其實我真係有諗過跟埋先生走，但係我覺得個女冇咗爸爸，如果連媽媽都冇埋會好慘同好無辜，我哋帶佢嚟呢個世界應該畀幸福生活佢，但無奈先生走咗，唯有盡埋佢份力照顧好個女。 劉恩丞太太

雖然恩丞已離世一段時間，但劉太坦言至今仍未能接受事實，更一度有輕生念頭，幸有女兒作生存動力，不過劉太更擔心的是女兒的心理狀況，「有次個女喊住話好掛住爸爸，之後我同佢一齊喊，自嗰次之後佢就冇再喺我面前喊，我諗佢係唔想我擔心，唔想見到我喊。」

「有時同個女出街去啲人多嘅地方，佢會同我講好似見到爸爸個背影，同埋因為先生過身時我哋同佢講爸爸變咗做雀仔，佢見到一群嘅雀仔就話爸爸同人玩緊。」上月的父親節適逢是劉恩丞的生日，劉太憶述以往每年父親節均會一家人四處遊玩，例如去米埔或摸蜆，但今年父親節，她卻不想出街面對任何人，唯有靠劉母帶女兒外出四處逛逛。

善款悉數交予劉太 助度難關

匡懷(慈善)基金早前在取得家屬同意下，於「01心意」平台為恩丞妻女開設籌款項目，於一個月內籌得近九萬元善款，善款已悉數交予劉太。基金同時又送上心意包予劉家以示慰問，並表示如有需要，可為劉太轉介心理支援服務，希望能助劉家度過難關。

對於善長們紛紛伸出援手，劉太非常感謝各人的支持，「其實人哋真係冇必要幫我哋，但係大家都好好，收到好多祝福，好多謝大家。」劉太指昔日縱然生活未算富裕，丈夫亦會每月以囡囡名義捐款予慈善團體，教導囡囡關心身邊有需要的人。現時獲各善長雪中送炭，劉太承諾將來有能力亦會幫助其他有需要的人。

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