【DSE放榜2019】SEN生長期住院堅持交足功課　冀成會計師

長年受病魔纏繞，卻沒有磨滅應考的意志。甘迺迪中心患有中央核肌病的黃鎮滔，需要長期住院及用呼吸機協助呼吸，難以長時間溫習及書寫，更形容「重的杯都未必拿到」並依賴輪椅代步。 儘管常因病缺課影響學習進度，但鎮滔堅持交足功課，即使用呼吸機影響會話表現，仍積極面對。他在今次文憑試中他考獲6科11分，希望未來能成為會計師，並勉勵其他有身體障礙的學生盡力發揮，別留有遺憾。

21歲特殊考生黃鎮滔患有中央核肌病，須用呼吸機及長期住院。（高仲明攝）

21歲的黃鎮滔患有基因突變病，出生時已需要長期使用呼吸機，亦先後經歷兩次大手術，目前情況已變得穩定，毋須24小時無間斷帶著呼吸機，惟全身肌肉都受影響，令他難長時間溫習及書寫。在考試期間，他每45分鐘便需小休10分鐘，中、英文科分別獲加時50%及60%。

他說，一般人傷風感冒只需戴口罩，他卻要住院一至兩星期，「多痰多鼻水、無精神到難以上學」，平均每個學期會至少因病住院一次。過去十年一直協助他的教學助理王紹康透露，鎮滔在準備應考文憑試的兩年期間，堅持交足功課，甚至在小息時請老師補課以追上進度。英文科老師周穎恩亦指，鎮滔使用呼吸機會影響會話表現，但他一直正面積極面對，故滿意其表現。

長期住院的鎮滔感激媽媽風雨不改每天在下班後前往探望，亦沒強迫他溫習。（高仲明攝）

鎮滔的中文、英文、通識、企概及電腦科均考獲2級，數學則得1級，他直言對成績不太滿意，認為數學及中文均「失手」，正研究會否覆核。他原本希望能入讀城市大學會計系，現時因成績未如理想，希望能入讀專業教育學院（IVE）的會計課程。

長期住院的他，感激媽媽風雨不改每天在下班後前往探望，亦沒強迫他溫習。他勉勵其他有身體障礙的學生盡力發揮，別留有遺憾，試後亦可考慮不同出路。

對於社會有聲音希望將通識轉為選修科，鎮滔卻認為應保留通識為主修科，以訓練學生獨立及邏輯思維。