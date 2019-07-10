二胡大師王國潼父子被冒名辦音樂會　女董事認罪判社服令及罰款

音樂學校女董事，訛稱邀請得二胡大師王國潼及其子王憓演出，在尖沙咀文化中心訂場表演，又印製海報稱指是「法國五月」的節目之一，更公開發售門票，惟王氏父子對該表演毫不知情，向海關舉報，女董事早前承認有違《商品說明條例》，今（10日）在九龍城法院被判罰款1萬元及80小時社會服務令。

女被告歐陽詠琴在九龍城法院承認違反商品說明條例，被判社會服務令80小時及罰款1萬元。（資料圖片）

兩被告分別為：歐陽詠琴，48歲；及她任董事的香港音樂藝術學院有限公司，女被告及其公司各被控兩項向消費者提供應用虛假商品說明的服務，女被告及其公司均承認有關罪名。

官叮囑被告勿再重犯

女被告向法庭承認因愚蠢而犯案，裁判官吳蕙芳即回應指：「蠢就唔可以再蠢，要學聰明啲。」吳官考慮女被告的報告正面，只判她社會服務令，又叮囑她不要再重犯。

王國潼父子從學生口中得知該表演

控方案情指，二胡大師王國潼的兒子，去年5月從學生口中得知，他們父子將於同年6月在文化中心為「法國五月」作演出，惟二人並不知有該項表演，宣傳海報上更稱是「法國五月」的節目，王氏父子遂向海關作出投訴，而「法國五月」主辦單位亦稱並沒有該活動。

被告稱朋友說可找來王氏父子

海關經調查後，發現該表演由女被告及其公司主辦，女被告稱有朋友稱可找來王氏父子演出，她承認在未有獲王國潼父子回覆及確認，便訂了場地、印海報及發售門票。她又稱過往曾與「法國五月」商討合作，但遭對方拒絕。

被告所辦兩場音樂會在去年4月開始公開發售門票，事件被揭發為止，共售出73張門票，涉款22033元。

案件編號：KCCC 1531, KCS 16894-5/2019