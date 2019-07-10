【逃犯條例】葉德嫻等百人追思麥小姐　好友籲小齒輪一起便是力量

修訂《逃犯條例》風波至今，負面氣氛瀰漫，接連有示威者輕生。民間自發今日（9日）在中環愛丁堡廣場為輕生麥小姐舉行公眾追思會，有至少百人出席，包括多次出席遊行的藝人葉德嫻。 哀傷的人群中，身影之一是麥小姐生前的好友翁小姐。她坦言噩耗前，麥小姐並無明顯癥兆，親友仍未能走出哀傷，但想跟有輕生念頭的人說，這種做法不能改變政府的冷漠，並會「帶走咗好多人嘅正力量。」 短短訪問裡，她多次提到「真係唔好有下一個」，就算五大訴求未達，只要留得青山在，每個「nobody」繼續各司其職，相信「大家一個小小齒輪一齊郁就可以推到一啲嘢。」她亦向身邊人承諾會保重。

「去諗下其他在生時候可以做嘅事，有無用都好，都唔係去離開，離開反而帶走咗好多其他人嘅正能量，特別係身邊人，覺得真係唔好有下一個。」 麥小姐好友翁小姐

百名市民在中環追思輕生的麥小姐，部分人難掩傷感。（余俊亮攝）

翁小姐近日將麥小姐拍攝的示威相片沖洗出來。（余俊亮攝）

翁小姐參加6月每一場遊行示威

由中一起相識15年，見證住這位好友由不怎麼熱衷社運，到今年6月參加每一場遊行示威。翁小姐憶述，好友麥小姐期間每天也會傾談時勢，但坦言無想過麥小姐會走到這一步。被問到麥小姐生前有無其他事受困擾，翁指都是一些日常煩惱如轉工等，但不認為會是成因。

翁說，麥小姐在房內留下遺言，控訴政府修例，述說感到無力，有字句批評政府：「不是民選的政府是不會回應訴求的」等。她說，內容與麥小姐於6月15日發放給朋友的錄音訊息內容一樣，都是大部分人爭取的五大訴求，「6月係好辛苦、漫長嘅一個月。」翁小姐憶述為放鬆心情，她們在15日相約到海傍攝影，是她們往常的共同興趣，但話題離不開修例。

翁小姐冀大家保重，她亦會帶住菲林相機為日後抗爭記錄。（余俊亮攝）

在翁小姐眼中，麥小姐是一個滿臉笑容的人，喜歡光顧小店，和帶住菲林相機記錄有情懷的香港一面。（余俊亮攝）

翁小姐之後不斷翻查她們這段日子的對話，彼此曾透露過「心很累」。她曾向麥小姐講過，對太古廣場有黃衫者墮樓一事很悲傷，麥小姐回覆「我明白」。二人最後一次通訊是7月1日上午，知道麥小姐搭頭班車去了金鐘夏慤道，不時叙述其去向位置和事態發展。翁說，麥小姐無顯露有負面情緒，翌日得知噩耗一刻十分震驚，坦言事件對身邊人打擊好大，會鑽牛角尖，因為自責產生好多「無用遐想」，「會代入佢諗點解去到呢一步，佢係好怕痛，跌親都會喊嘅人⋯⋯會諗點解唔搵我、我唔搵佢⋯⋯」

離開是帶走了正能量 勿再有下一個

縱使仍未從失去摯友的悲傷中走出來，翁小姐經麥小姐家人同意後決定接受訪問，轉達其遺願。她閉目靜思後說：「連第四個發生嘅時候，都係啲唔會咁容易被煽動嘅人⋯⋯係一個28歲有人生經驗，有好多朋友支持佢嘅人，都咁樣被趕上絕路⋯⋯」她續說：「唔鼓勵任何人去以死相諫，政府咁冷血嘅時候，去諗下其他在生時候可以做嘅事，有無用都好，都唔係去離開，離開反而帶走咗好多其他人嘅正能量，特別係身邊人，覺得真係唔好有下一個。」

藝人葉德嫻今晚都有出席麥小姐追思會，為她點燃一盞蠟燭。（余俊亮攝）

翁小姐：留得青山在 爭取五大訴求

對於近日社會瀰漫負面氣氛，憂有模仿趨勢，翁小姐認為，在這場風波中，朋友之間只能撫平表面傷痕，低落時陪伴，但終究深層次傷痛繫於政府，因為每天生活於斯，街上、新聞報道到處都是同一個關注，但政府無解決問題「做咁多嘢換嚟嘅係一副高傲嘅嘴臉，無用嘅說話。」但翁小姐想向感絕望的人講要留得青山在，「就算依家都好似達唔到個五大訴求，但每個人小小小小嘅力量，今次運動見到大家各司其職，各自發揮專長，即使我係nobody，或者我識用facebook、識法律都可以喺崗位，大家一個小齒輪一齊郁就可以推到一啲嘢，至少愈嚟愈多人關心呢件事。」

一盞盞白蠟燭，懷念故人，提醒大家要積極起來。（余俊亮攝）

民間自發公眾追思會，禱告之外，有連儂牆予來眾寫底心意，現場有名為「希望麥田」的告示板，掛有麥小姐生前拍攝的香港風貌作品。在翁小姐眼中，麥小姐是一個滿臉笑容的人，喜歡光顧小店，和帶住菲林相機記錄有情懷的香港一面。翁小姐向身邊人承諾會保重，繼續參與日後每一場抗爭，並戴上菲林相機，為故友繼志記錄。

追思會有40名輔導人員自發駐場做「樹窿」，安慰在場有情緒需要的人。在場的表達藝術治療師Esther認為，要有一個空間予大家感受到是互相扶持，有一個情緒出口。在場的教育心理學家Victor表示，參與者的感受主要是悲傷、無力感、憤怒等，來自無法改變現狀、對執法者的不滿等，輔導者的角色是做「無批判的聆聽耳朵」，不少人都花好大精神力氣在社會爭議上，影響到個人生活節奏，聆聽他們心裡話後，按個案包括個人背景等再處理，都會鼓勵他們與信任的朋友傾談「帶返希望」。

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