不小心過馬路案審89天未完結　被告申覆核兼求裁判官聽結案陳詞

東區一名裁判官，在審理一宗不小心過馬路的案件，不但花逾89天未審結，更引發出多宗相關訴訟，最新一宗是由尼泊爾籍被告提控的案件，她指該裁判官日前在審訊中，強迫一名辯方證人繼續作供，認為裁判官決定不合理，今（11日）入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻何官的決定，及要該官聽取結案陳辭。

暫委特委裁判官何麗明，被指下令辯方證人繼續作供，遭被告入稟要求司法覆核。（資料圖片）

申請人Thapa Kamala，答辯人為律政司司長。

入稟狀指，東區的暫委特委女裁判官何麗明，於今年7月10日審理涉及申請的「行人疏忽」傳票案件時，下令辯方證人余世昌(譯音)須返回證人台，繼續其未完成的作供。

申請人認為，何官沒有權力迫使辯方引用任何證據，或迫使辯方傳召證人繼續其作供，認為何官的決定是不適當地運用權力，以拖延案件。又指何官一直認為余的證供不能呈堂，但又指該余的證供可協助辯方案情，申請人認為何的說法不可信。

辯方證人不再作供未對控方造成不公

申請人續指，何官可以根據她認為合適的方式，去處理余早前的證供。惟申請人強調，法庭的職責並非要迫使辯方證人違反其意願援引證據。即使該名證人不繼續作供，也不會對控方造成不公。

要求何官聽結案陳詞

申請人直指，何的決定不合理，要求法庭頒令撤銷何的決定外，亦要求法庭下令何聽取控辯雙方的結案陳詞。

何官早前因為被案中一名辯方律師庭上指摘：「Are you insane?（你瘋的嗎？）」從而向該律師發出拘捕令；本案申請人又稱審訊時試過因上廁所而遲到1分鐘，從而被罰沒收100元保釋金，她覺精神受損而入稟向何官索償100萬。

案件編號：HCAL1961/2019