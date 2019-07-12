房署探討六個工廈項目改建公屋　研究推售租置餘下4萬個單位

房委會今日（12日）舉行公開例會，房屋署署長應耀康於會上表示，房屋署將研究改裝轄下六個工廠大廈項目作公屋用途，並會就租者置其屋計劃下未售出的4萬個單位，研究銷售安排。 針對政府覓地選項，運輸及房屋局局長陳帆稱，留意到市民對明日大嶼有不同意見，政府會就推展時間表聆聽社會聲音。

房委會今日舉行公開例會。（張嘉敏攝）

六幢工廠大廈涉約8000個單位

因應上月的會議有委會提及，建議房委會拆卸轄下工廠大廈，並釋出土地興建公屋。於今日的公開例會會上，房屋署署長應耀康稱現時房委會轄下有六幢工廠大廈，室內樓面面積約為20萬平方米，涉及約8,000個單位。他稱現時政府正就工業建築物的消防安全條例進行檢討，改善1987年以前落成的工廠大廈的消防安全設備，而房委會需要考慮修例對轄下工廠大廈的影響，包括加建走火樓梯、提升室內結構的耐火能力等，確保大廈符合新例的規定，惟相信改建工程需時，難免對現有租户構成影響。他續稱對於有委員建議改建工廈作公屋用途，房署會積極探討於新法例下有關建議的可行性，其後向房委會報告結果及建議。

應耀康稱會研究改建工廈的可行性。（張嘉敏攝）

綠置居沿用網上申請

房委會於90年代曾推出租者置其屋計劃，涉及39個公屋屋邨租户可購置其居住單位，惟其後計劃於早年終止，當局於去年曾表示暫時無意重推。不過於會上應耀康提及，現時約有4萬個屬於租置計劃下的單位未售出，約佔總數的四分一。他稱基於混合業權的問題及有居民建議重推租置計劃，署方會思考可行方案加速出售租置計劃下剩餘單位。

於未用盡地積比率的屋邨加建綠置居。於過去五年共有五個屋邨，利用未被善用的土地加建房屋項目，包括美東邨美德樓、長青邨青俊苑、美田邨美盈苑、油麗邨信麗樓及秀茂坪邨秀潤樓，共涉及2,511伙單位。另外，富山邨及清河邨項目亦分別於明年及2024年落成。

至於今年居屋申請首設的網上遞表，應耀康稱共有七成申請來自網上，申請者平均於10分鐘內完成程序，署方會再就系統作檢討，而今年年底開放申請的綠置居會繼續使用。

陳帆：就明日大嶼廣納民意

陳帆於會後稱，房委會正就租置計劃剩下單位研究銷售安排，會於適時公布安排。至於改建工廠大廈作住宅用途，署方考慮到公屋的訴求，故研究改建工廈為公屋的可行性，完成後會再作公布。

他又稱本港覓地建屋需時，而明日大嶼為長期的土地選項之一。他稱留意到市民對明日大嶼有不同意見，政府不會放棄任何短中長期的覓地選項，惟會就時間表聆聽各界聲音，並根據民意作最後決定。他又提及希望財委會復會後能盡快處理橫洲公屋項目。