來自日本的雜貨百貨驚安之殿堂（DonDonDonki／驚安の殿堂／唐吉訶德）的香港首間分店，於今日（12日）早上10時開幕。吸引了不同年齡層人士內進「朝聖」，相當熱鬧。 在香港，「合家歡」的商店裡少會出現的「成人用品區」，驚安首打破「禁忌」，《香港01》記者今日到現場留意的確吸引了不少中年男士入去參觀，內有一個以黑色布簾遮蔽的收銀處，顧客付款時輕敲「叮叮鐘」，就會有店員出來收錢，減免顧客付款時尷尬，可謂是「日式體貼」做法，亦有在場人士坦言感到滿意。不過有女顧客疑沒有留意到，「誤入」成人區，顯得一面愕然，並即大呼「哎呀」後離開。

驚安之殿堂內的「成人用品區」為店內一大特色，入口掛上「18禁」紅色布簾遮蓋，顧客購物可免尷尬。（梁煥敏攝）

入口有紅色布簾 在外看不到顧客

設於尖沙嘴美麗華商場二期的本港首間驚安之殿堂分店，於今早開幕，24小時營業。於玩具區附近的「成人用品區」，掛有寫上「18禁」的紅色布簾，在外只看到顧客下半身。記者今日到現場所見，不時有職員走近留意進入的顧客情況，並講解產品用法。

現場所見，入內的顧客清一色是中年男士；不過記者目睹，有一名中年女顧客不知是沒有留意，誤闖成人區，立即大呼「哎呀」，笑着尷尬離開。

區內的盡頭有一個以黑色布料遮蔽的收銀處，若有顧客需要付款，可以按鈴提示職員。（梁煥敏攝）

相中女顧客不慎走進「成人用品區」，大呼「哎呀」後即笑著離開。（香港01記者攝）

有懂得日語職員講解用法

成人用品區內的盡頭有一個以黑色布料遮蔽的收銀處，若有顧客需要付款，可以按鈴提示職員到來，現場所見，有顧客將貨品放到收銀處，職員亦很快處理，主要是為免雙方尷尬。有經驗顧客向記者表示，此做法跟日本本土的「驚安」一樣，相當不錯，亦有懂得日語的職員講解，笑言說：「其實講解得唔錯，但其實嚟到都已經係了解用法，同埋都可以即時用Google翻譯。」記者在區附近逗留約15分鐘，期間並無見到18歲未滿的顧客進入。

早上9時半，即分店開張前半小時，已經有過百名市民在門外等候入場掃貨。排頭位的孫先生與女友人早上8時到來排隊，他表示一向是「驚安」粉絲，今次特意提早到來是希望得到限量布袋，「我哋平時去日本旅行，去五日四夜裏便都會有兩晚行驚安㗎，所以都會專登嚟睇吓。」

源自日本的、本港首間驚安之殿堂分店於今早(12日)開幕。（林若勤攝）