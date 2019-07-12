【逃犯條例】光復港大集會數百人逼爆校園　斥張翔不願與學生同行

香港大學校長張翔在7月3日發出聲明，只譴責衝擊立法會事件為「破壞性行動」，但無回應過學生的訴求，惹港大師生不滿。香港大學學生會評議會大學事務委員會要求張翔在收回聲明，及不會處分參加社運的學生或教職員，並在今日（12日）的正午12時回應訴求。 張翔至今午未有顯面，也未再作任何回應；逾百名港大學生，舊生及教職員在晚上8時在港大中山廣場集會。學生代表發言指，張翔的聲明是選擇性批評，無視政權及警察暴力，不願與學生同行，認為他未能勝任校長一職，認為今次集會是嚴厲警告，大家將持續監督張翔未來的工作。

逾百人出席港大集會，批評校長張翔不願與學生同行。（張浩維攝）

港大學生：「張翔對政權暴力視若無睹」

香港大學學生會評議會大學事務委員會今晚8時於中山廣場發起「光復港大 守衛我城」集會，有數百人出席。

港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒在台上發言，他認為張翔是代表港大的千萬人，但他對政權及警察的暴力視若無睹，未有站出來守護學生，直斥「認錯並不可恥，但死性不改才是可恥。」

「（特首）林鄭月娥、（政務司）張建宗及（警務處處長）盧偉聰均是港大畢業，今次是港大舊生弄出來的鬧劇！」黃批評，歷任的港大校長均要處理政治事件，如徐立之的8.18事件、馬斐森的反港獨聲明等，而張翔發表簡短聲明也可引起公關災難，學生難以對他其後4年任期的表現投以信心。

黃程鋒強調，張翔是代表香港大學，而今次的集會是對他發出嚴厲警告，顯示大家會持續監督他。



曾狠批張翔聲明「無用」的港大政治與公共行政學系陳祖為教授亦有出席集會。他在台上透露，事後獲得張翔的邀請進行一對一會面，並向張表達其聲明傷害部分學生。他認為，張翔的態度誠懇，接受及包容批評。

黃程鋒表示，今次集會是對張翔的警告。（張浩維攝）

陳祖為教授曾與張翔見面，形容對方態度誠懇。（張浩維攝）