【逃犯條例】竹園中年漢兒子前罵連儂牆青年：係我仔女打到佢飛起

政府修訂《逃犯條例》「壽終正寢」，社會卻未能安寢。各區連續數晚爆發「連儂牆」衝突，周五晚（12日）除了大埔及油塘出現支持及反對修例市民對峙外，今日（13日）約凌晨0時，黃大仙竹園體育館附近，亦有中年漢在拆除連儂牆便利貼時，與青年人發生口角和肢體衝突，並向在場青年掟紙皮箱。約20名警員到來才平息，男子被到場警員帶上警車，有指涉普通襲擊被捕。 該男子與青年爭論時，妻子及只有幾歲的兒子也在場，兒子哭求父親回家，但這位「嚴父」聽不入耳，還向青年聲稱「如果畀着係我啲仔女咁樣，我一定打到佢飛起」，其年邁母親到來勸止，都未能令他冷靜下來。

竹園中年男子面對妻子規勸、兒子哭着要回家，都仍要教訓連儂牆青年。（影片截園）

男子：呢條邨係我嘅！

在凌晨時份，案中的中年男子一手拿着燃點的煙枝，一手撕毀在竹園體育館旁的「連儂牆」，其妻子也有參與。數名在場青年勸阻，但未能阻止。中年男子不停斥罵他們，「九唔搭八，讀屎片，好搞唔搞搞屋邨……你哋老母，喊到仆街……食屎屙飯啦」。有青年按奈不住向他理論，更令他怒不可遏，揚言「呢條邨係我嘅！」他還將一個紙皮箱掟向在場青年，及後解釋「我見唔到有人，我掟垃圾咋。」

期間另有兩名中年居民加入，當中一人一持樽裝啤酒，一邊飲又一邊與該男子一同與青年對罵，間中出現「體貼」情況，未見出手。

竹園中年男子的母親苦口婆心叫回家，但都懶理。（影片截圖）

兒子哭叫爸爸回家 年邁母親規勸不果

該名男子一家三口在場，除了妻子，尚有一名只有幾歲的兒子。其妻見他與青年對罵開始惡化，多次厲色叫他回家，兒子也不斷嚎哭叫爸爸回家，但仍未能叫他下火。他其後更向眼中的不肖青年人說：「如果畀係我啲仔女咁樣，我一定打到佢飛起！」

男子的母親不久也到來，想以母親的身份勸他回家，但他卻不肯，其母顯示無力也無奈表情。結果警員趕到，在場青年即「篤」該男子，警方遂將他帶上警車。

竹園中年男子最後被警方帶上警車。（影片截圖）

但事件未立即平息，之前的啤酒男不停再向青年人挑釁，即使有警員持圓盾在場，他仍多次向青年表示要「隻揪」。另一背斜揹袋中年男子發現有記者拍攝，連環問候記者母親，但卻聲稱「好尊重言論自由」、「我好驚打交」。

現場的對罵聲甚大，滋擾居民安睡。有居民在警察到場前特別到來勸交，盼可平息雙方，但當然失敗。