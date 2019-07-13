【逃犯條例】蔡海偉倡設獨立調查委員　還原事件真相

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉在港台《香港家書》提到香港近況，他提到五年前的佔領運動，提到當年的社會撕裂已令人憂慮，坦言想不到五年後，情況反更嚴重。他又提到警民關係惡劣，形容再多社會服務及情緒輔導也無法修補裂痕，而設立由法官領導的獨立調查委員會是最佳方法。 蔡海偉又提到從年輕人學到「齊上齊落」，認為香港不同階層、不同界別都應該在危機中相扶同行，才能找到出路。

香港各區出現連儂牆。（資料圖片）

蔡海偉對比五年前的雨傘運動，他認為事件持續逾月，雖然政府提出暫緩修訂工作，但社會氣氛未見緩和，反而越來越緊張，事態變化相當急速，社會亦夾雜著憤怒及無力感。

近日有市民發起在各區建立「連儂牆」，讓公眾有表達訴求和感受的機會，蔡海偉認為，這本是一件好事，結果卻引來部分市民加以破壞，甚至以武力傷人。他誌為這已毫無疑問是一場非常嚴重的社會撕裂、創傷和內耗。

蔡海偉倡設獨立調查委員，還原事件真相。（資料圖片）

他提出近年的社會運動的不同有三點，第一點是反送中運動的規模，不論人數、年齡層、階級和界別都更大更廣，強調社交媒體的動員能力實在不容低估。第二點為社會服務迅速介入，不少社福機構立即自發作出回應。有超過三十條情緒支援熱線和網上平台正在運作，亦有許多社工走在前線陪著年輕人，疲於奔命。第三點是申訴目標的不同，他形容是次為香港內部事務，大家期望特區政府可以迅速自行解決當前危機，可惜卻事與願違。

蔡海偉稱解鈴還須繫鈴人，稱政府回應莫名其妙，質疑他們用上「暫緩」、「完全停止修訂工作」、「失效」、「壽終正寢」等字，何不直接說撤回，直接了當回應公眾的訴求。