張建宗籲善用暑假　學習新知識拓闊視野　

政務司司長張建宗網誌以「善用暑假 增廣見聞 愉快學習」為題，指暑假開始，家長如不想子女留在家中，有很多健康及好玩的好去處，包括香港書展將於本星期三(7月17日)展開；科學館亦推出全新專題展覽「冬季冰運會｣；以及太空館為慶祝人類登陸月球五十周年而設的「登月五十年」等。 此外，他又談及港鐵大圍站「自助圖書站」，預計最快可於2019年第三季投入服務。

張建宗指，2018年參觀香港科學館和香港太空館人次合共超過200萬；今年暑假，科學館推出全新專題展覽－「冬季冰運會｣讓市民體驗冬季運動的樂趣；太空館的「登月五十年」可讓市民重溫過往登陸月球的歷史性壯舉；香港歷史博物館亦有大型展覽，讓參觀者了解中華人民共和國70年來的現代化進程。

一年一度香港書展亦將於本星期三(7月17日)展開，吸引來自39個國家及地區、超過680家參展商參與。

大圍「自助圖書站」預計2019年第三季投入服務

此外，張建宗指，在東區及香港文化中心開設的「自助圖書站」現已啓用，至於設置在新界沙田港鐵大圍站附近的「自助圖書站」，預計最快可於2019年第三季投入服務，可在傳統圖書館以外的地方為市民提供24小時圖書館服務。