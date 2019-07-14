【沙田遊行．直播】大圍站現黑衣人潮　遊行提早起步

反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，社區遊行遍地開花，今日（14日）下午沙田將舉行大遊行，由車公廟起步，途經沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站旁的巴士總站為終點。在遊行出發前半小時，港鐵大圍站已擠滿身穿黑衣參與遊行的市民，大會宣布將提早出發。 負責為遊行申請不反對通知書、社區組織「沙田一隅」召集人梁延豐表示，今次遊行由「連登」會員號召，網民共同參與決策，貫徹「和理非」，又指將不設大台，由參與者自行決定行動去留。

15:09

翠田街足球外，遊行人士眾多，已逼出翠田路，散落於新翠邨、新田村外路上等候。車輛經過時在場人士自發讓路。

14:55

大批身穿黑衣市民排隊等候進入球場，足球場己企滿，人龍現時已逼出至車公廟路。大台表示將於5分鐘內起步。

而在偉華中心一帶，防暴警察已在場戒備。

遊行出發前，大圍港鐵站內已有大批身穿黑衣市民。(讀者提供)

14:50

沙田大遊行於下午3點半起步，車公廟前、翠田街足球場現時已聚滿大批示威者，在場人士高呼「取消暴動定性」、「追究開槍責任」等口號。大圍火車站亦人山人海。

而在大圍港鐵站，已有大批身穿黑衣的市民聚集前往集合地點。

大圍站月台上亦擠滿黑衣人潮。（讀者提供）

14:14

新城市廣場稱空中花園因天雨關係暫停開放

新城市廣場稱空中花園因天雨關係暫停開放

14:09

接近遊行路線的好運中心封上大門閘口，輪近的沙田中心、沙田廣場商戶指視乎情況考慮落閘

14:04

大圍站陸續有疑計劃參加遊行的人士在B出口大堂等候，有人舉指示牌指引遊行人士前往翠田街球場的起步點。

大圍站陸續有疑計劃參加遊行的人士在B出口大堂等候，有人舉指示牌指引遊行人士前往翠田街球場的起步點。（陳倩婷攝）

13:34

《香港01》記者到達好運中心，發現有工人正以木板圍封吉野家分店。而距離好運中心幾分鐘路程的瀝源廣場吉野家分店，未有以木板圍封玻璃。

13:00

有網民發現，接近遊行路線的好運中心，有工人正在吉野家分店外圍封木板。吉野家早前因刪去介紹食品「獅子狗」的facebook帖，被網民炮轟。

有網民發現，接近遊行路線的好運中心，有工人正在吉野家分店外圍封木板。（網上圖片）

12:20

新城市廣場內外及沙田站巴士交匯處氣氛平靜，店舖如常營運，有不少市民購物，未見軍裝警員。沙田站外開始出現少量穿黑衣的市民，亦有人在站外整理物資，包括喇叭、頭盔、退熱貼等。

12:00

九巴：因應沙田區的交通情況，九巴及龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴路線

40X

改道行走

來回方向：不停禾輋邨/瀝源邨

47A /49X

改道行走

往葵芳/青衣方向：不停沙田市中心

往水泉澳/廣源方向：不停沙田市中心/好運中心

47X

改道行走

往葵芳方向：不停秦石村/沙田市中心

往水泉澳方向：不停沙田市中心/好運中心

48X

改道行走

往灣景花園方向：不停瀝源邨/沙田市中心

往禾輋方向：不停沙田市中心

72

改道行走

往長沙灣方向：不停禾輋邨至帝都酒店各站

往太和方向：不停美桃樓至禾輋邨各站，加停美輝街

72A

改道行走

往大圍方向：不停禾輋邨至大圍街市各站

往大埔方向：不停美桃樓至禾輋邨各站，加停美輝街

80K/85/88K

改道行走

往新翠/九龍城/顯徑方向：不停禾輋邨至美林邨各站，加停美輝街

往愉翠苑/火炭/駿景園方向：不停美桃樓至禾輋邨各站，加停美輝街

80M

改道行走

往九龍塘方向：不停禾輋邨至文化博物館各站

往穗禾苑方向：不停文化博物館至禾輋邨各站

80X

改道行走

往觀塘方向：不停秦石邨

81

改道行走

往西九龍方向：不停沙田大會堂至美林邨各站

往禾輋方向：不停美桃樓至沙田市中心各站，加停美輝街

81C/82K/86A/89B/182

改道行走

往耀安/黃泥頭/沙田圍/愉翠苑方向：不停大圍站至秦石村各站

81K

改道行走

往新田圍方向：不停禾輋邨至好運中心各站, 加停富豪花園/麗豪酒店

往穗禾苑方向：不停秦石邨,沙田市中心至禾輋邨各站, 加停富豪花園/麗豪酒店

83K

改道行走, 先經禾輋再往富豪花園

依序改停禾輋邨/瀝源邨/麗豪酒店/富豪花園

85B/87B/281M/287X

改道行走

往秦石/新田圍/水泉澳方向：不停大圍站至車公廟各站，加停新翠邨

85K

改以循環線形式運作

不停禾輋邨至沙田站總站各站，加停麗豪酒店/富豪花園

86

改道行走

往美孚方向：不停禾輋邨至文化博物館各站，加停富豪花園/麗豪酒店/乙明邨/曾大屋

往黃泥頭方向：不停文化博物館至禾輋邨各站，加停富豪花園/麗豪酒店/乙明邨/曾大屋

86K

改以循環線形式運作

不停沙田站總站

88

改道行走

往大圍方向：不停沙田大會堂至大圍街市各站，加停乙明邨/秦石村/車公廟

往中秀茂坪方向：不停海福花園至沙田市中心各站，加停乙明邨

88X

改道行走

往平田方向：不停禾輋邨至沙田站各站，加停富豪花園/麗豪酒店

往火炭站方向：不停沙田站至禾輋邨各站，加停富豪花園/麗豪酒店

89

改道行走

往觀塘方向：不停沙田大會堂至文化博物館各站，加停乙明邨/曾大屋

往瀝源方向：不停文化博物館至沙田市中心各站，加停乙明邨/曾大屋

89X/299X

改以沙田圍作總站

不停沙田市中心/沙田站總站

170

改以沙田圍作總站

往沙田方向：不停田園閣/沙田站往華富方向: 不停大圍站/車公廟/秦石邨, 田園閣/沙田站

249X

改道行走

往青衣方向：不停沙田大會堂至文化博物館各站，加停乙明邨/曾大屋

往博康方向：不停大圍站至沙田市中心各站，加停乙明邨/曾大屋/新翠邨

263

改以城門隧道轉車站為總站

不停沙田站

269D

改道行走

來回方向：不停沙田市中心

280X

改道行走

往尖沙咀方向：不停禾輋邨至帝都酒店各站

往穗禾苑方向：不停沙田市中心至禾輋邨各站

282

路線暫停服務

283

路線暫停服務

284

路線暫停服務

288

改以博康為循環點

不停田園閣至文化博物館各站

289R

改以麗豪酒店為總站

往沙田方向：不停沙田市中心

W3

改道行走

來回方向：不停沙田站

888

改以源禾路瀝源邨為總站

往沙田方向：不停沙田站

龍運路線

A41

改道行走

往機場方向：不停乙明邨至好運中心各站，加停積運街

往愉翠苑方向：不停沙田市中心至乙明邨各站，加停大圍站總站

E42

改道行走

往機場方向：不停田園閣至新翠邨新明樓各站往博康方向：不停大圍站至田園閣各站，加停新翠邨

沙田今日下午舉行反修例大遊行，由車公廟起步，以沙田站巴士交匯處作終點。(網上圖片)

運輸署公布，沙田今日將實施特別交通及運輸安排，市中心巴士總站、沙田站公共運輸交匯處等將於下午1時起暫停使用，沙田車站圍、排頭街及上禾輋路等亦需臨時封閉；九巴當日亦將有41條路線改道及改站，4條專線小巴及3條巴士路線需暫停服務。署方提醒，港鐵沙田站一帶交通將顯著擠塞，駕駛人士應避免駕車前往，市民亦應提早計劃行程路線。

▼7.14沙田遊行特別交通安排▼