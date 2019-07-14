【沙田遊行．直播】大會聲稱11.5萬人遊行　警方未公布

反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，社區遊行遍地開花，今日（14日）下午沙田將舉行大遊行，由車公廟起步，途經沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站旁的巴士總站為終點。 在遊行隊伍龍頭到達終點後，同一時間有示威者則拆除警方封鎖線膠帶，佔領鄉事會路源禾路交界。警方在無警告及無出示紅旗之下，出動胡椒噴霧驅趕。現時大批示威者與防暴警察對峙，傍晚6時半後，大批配備法德魯寸半口徑大口槍的防暴警到增援，該槍械可發射催淚彈。 大會晚上7時30分宣布，今日有11.5萬人參與遊行，警方暫未提供估計數字。

19:36

防暴警察沿沙燕橋迫近至示威者防線，氣氛緊張，示威者舉起紙皮、雨傘。

19:33

遊行不反對通知申請人、「沙田一隅」成員梁延豐表示，今日遊行共有11.5萬人參與。

19:30

示威者防線有退後跡象，主要留守至源禾路與沙田鄉事會路十字路口。他們高呼「一、二、一、二」，並舉起雨傘向後撤。有示威者又呼籲無裝備人士盡快離開，而沙田鄉事會路、近河畔花園有警方向前推進。

19:22

新城市廣場FB專頁發帖指，回應網上有傳言指便衣警員穿著其商場制服在場內巡邏，特別澄清全屬其公司職員，是因應今日的公眾活動，在各區調派到來的人手，以便維持場內秩序。

19:15

百步梯放映會雖已暫停，但仍有大批市民坐滿現場，另外亦有人在旁設連儂牆及物資站

19:13

約14名民主派沙田區議員坐在源禾路警方防線前，要求會見指揮官。立法會議員區諾軒、楊岳橋、許智峯則在場視察。他們表示無意挑戰警方，只是希望為對峙現場作緩衝，不希望再有香港人受傷。

19:07

防暴警察開始於多個據點佈防，包括於對峙位置附近的瀝源邨戒備。

+ 2

19:05

對峙現場氣氛緊張，市民組成物資鏈，向前方傳遞所需物資，現場亦下起微雨。

19:00

負責申請不反對通知書的社區組織「沙田一隅」表示，今晚原訂8時舉行的放映會場地將改作成安全點。他們指，鑒於警方不斷增援，附近一帶路段仍未解封，放映器材未能進場，原定8時舉辦的放映會將會暫停。

而放映會位置、即沙田大會堂「百步梯」，由於已獲不反對通知書批准為合法集會至晚上11時，為保障示威者安全，會改作和平集會。該組織表明，如有需要，示威者可逃到該處暫避。

18:33

警民對峙現場近泳池門口位置，警員與示威者發生口角，有示威者質疑防暴警無配戴委任證，氣氛緊張。

對峙期間，一名白衣男子被警員帶走，引來現場示威者哄動。該名男子被記下身分證及搜查隨身物品後獲放行。

18:29

在源禾路沙田鄉事會路交界的警民對峙現場，穿戴全套防暴裝備的警員，突然到場增援，並向示威者方向推進。

有防暴警配備法德魯寸半口徑大口槍，可發射催淚彈，有效射程達50至75米。

18:24

遊行隊伍龍尾位置，有約30名配上防暴裝備的警察沿沙田正街前進，遊行人士及正傳送物資的示威者一度驚慌跑走，及後警察穿過巴士總站到大埔公路沙田段停泊警車之位置，暫未見有清場行動。

18:10

在警民對峙現場，有示威者向警方投射鐳射光，警方發出呼籲停止該行為，並指會構成襲警。

18:05

警務處支援部助理處長林曉彤在警方facebook作出呼籲，指身處沙田遊行的市民，要留意自身安全，切勿參與任何「暴力或違法行為」。又指如發現有可疑人士或任何人企圖作出「暴力行為」，應儘快聯絡在場糾察或警務人員，並避免處身危險情況，儘快離開現場。

+ 2

18:02

有市民攀上源禾路體育館牆壁圍觀對峙，數十名便衣警員突然到場增援，現場傳來哄動聲。

17:50

許智峯呼籲在場警員後退，因為示威人士無意衝擊，現時的對峙實屬不必要。

17:40

穿黑衫的社運人士楊繼昌無戴口罩坐於警察防線前，他接受傳媒訪問時表示，要示威者散去，最有效是警方先撤。他認為，全副武裝警員會引起示威者敏感，他則期望擔任緩衝角色。另一邊廂，亦有有另一名白衫男子坐在警民防線中間地上，身旁放有「放棄暴力」及「和平抗爭」。

與警方對峙的示威者則已完成架設防線，並以鐵馬陣掩護。現場情況膠著，警方與示威者相距約50米左右，中間有多名在場採訪的傳媒。

17:38

遊行隊伍在沙田正街，沙田廣場和廣寧大廈之間幾乎停頓，讓路給搬運物資人士，但不少人不知遊行路線和終點。

遊行隊伍在沙田廣場一帶停頓，讓路予搬運物資者。(勞顯亮攝)

17:35

遊行龍尾仍未出發，車公廟路往沙田方向部分路段已開通，讓車輛可右轉入翠田街，仍從大圍站出發加入遊行的市民需走上行人道。

17:25

有示威者於已圍封木板的吉野家分店外，自製「連儂牆」，貼上大量抗爭字句，並諷刺對方「跪低」。

17:18

部份示威者於鄉事會路及源禾路一帶，與警方對峙，部份人向沙田賽馬會泳池推進。

期間有多名防暴警於源禾路交界衝前，包圍及追擊示威者，有有示威者投擲雨傘反擊。

現時防暴警察於沙田賽馬會泳池對出設置防線，他們手持圓盾，在場示威者則打開雨傘準備，亦有人手持索帶，並擺放鐵馬防守。示威者亦戴上口罩、頭盔及眼罩嚴陣以待。

+ 2

17:15

在希爾頓中心外，有部份遊行人士停低，有人呼籲「要物資」，並叫有小朋友的先離開。

有遊行人士經過香港文化博物館後，轉右前往新城市廣場，途中向駐守大埔公路大圍段約20名警察高呼「香港警察、知法犯法」、「返去食吉野家」、「你個委任證喺邊」及「推我落橋」，並不時喝倒采。

17:10

遊行隊伍途經的瀝源邨，有人從榮瑞樓一個單位內向外投擲雜物，引起示威者指罵。

16:57

沙田鄉事會路源禾路交界位置，有示威者意圖佔領，拆除警方封鎖線膠帶，並投擲雜物，在場戒備警方未有舉旗及警告下，施放胡椒噴霧驅趕。《香港01》記者採訪期間，亦受波及「中招」。

有示威者呼籲其他人前往源禾體育館附近支援。

16:42

遊行隊伍的龍頭行了約1小時30分鐘後，抵達沙田港鐵站外的巴士總站終點。另一邊廂，仍有示威人潮從大圍港鐵站出發。大會表示市民可逐漸及分批和平散去，亦呼籲可於今晚8時參加《地厚天高》放映會。

有遊行人士於終點的行車天橋上，懸掛「雙普選 香港唯一出路」標語。大會指龍尾尚未於翠田街足球場出發。

+ 3 + 2

16:33

龍頭遊行已歷時1小時20分鐘，即將循沙田鄉事會路，轉入新城市中央廣場、即HomeSquare位置，距離終點不遠。

16:28

近日成為示威者針對目標的無綫電視，今日再有示威者包圍採訪的記者及攝影師，企圖阻擋拍攝，又高呼「收皮」，表示恥與為伍。

16:26

遊行出發後逾一小時，龍頭即將抵達終點，但同一時間仍有市民直接從大圍站開始加入遊行隊伍，翠田街足球場集合點未見龍尾。

為疏導人潮，警方決定開放鄉事會路餘下的三條行車線，予遊行人士出發前進。

+ 2

16:20

龍頭已轉入源禾路，7條行車線封閉，供遊行人士使用，有人高呼「開路」。

16:17

遊行龍頭途經好運中心，多間銀行及財務公司已落閘，有糖水店則仍在營業。

16:13

遊行龍頭現時已行經沙田廣場，示威者情緒高漲。

記者早前以客人身分向HomeSquare商場查詢優惠節活動會否取消，商場FB專頁回覆稱，目前場內部分商舖因特別安排提早關門。如有進一步查詢，歡迎致電聯絡顧客服務中心。

16:10

有遊行人士於經過文化博物館對出一段城門河時，把寫上「香港加油」的大汽球扔進城門河。

有遊行人士把寫有「香港加油」的汽球，拋入城門河上。(吳倬安攝)

16:06

遊行隊伍龍頭已經過新城市廣場地下的沙田市中心巴士總站，愈來愈接近沙田港鐵站外的巴士總站終點。

+ 12 + 11 + 10

15:50

遊行隊伍龍頭已步入沙田正街近偉華中心，即沙田市中心地標新城市廣場附近；有示威者舉起黃色雨傘，代表替早前因反修例輕生的示威者參與遊行。同一時間，仍有大批市民擠滿龍尾的翠田街足球場等候出發。

偉華中心商場位置有人懸掛寫有林鄭「壽終正寢」直幡，市民則高呼「林鄭下台」、「林鄭月娥 壽終正寢」、「撤回送中惡法」、「追究警方暴行」、「立即雙普選」等口號。

15:45

龍頭已行至沙田正街、紅十字會白普理沙田中心附近。

有市民沿途設置「連儂牆」，讓示威人士以便利帖寫低心聲。

遊行隊伍龍頭手持「撤回惡法」標語。(洪嘉徽攝)

15:34

遊行人士沿途見到維持秩序的警察時，向對方高聲指罵，亦有人在馬路旁留下狗兜諷刺。

抱病在身的立法會議員陳淑莊亦在遊行隊伍。她指，自己是反修例浪潮中第二次參與遊行，現時已接受4次電療，不會勉強身體。陳亦認為，警方仇視記者、市民，更進一步仇視議員，對方的憤怒至7月已有爆發跡象，懷疑過份使用武力及濫權情況，「應該返去睇《警察通例》，唔好忘記自己身份。」

而在沙田鄉事會路及源禾路交界近沙燕橋十字路口，現場有近二十名防暴警察戒備。

15:30

遊行隊伍出發期間，HomeSquare商場的保安，基於安全考慮拆櫈。商場內不少店舖都已關門。

15:25

遊行隊伍龍頭已行至港鐵車公廟站，但翠田街足球場仍迫滿等待出發的黑衣人潮。

15:18

遊行隊伍龍頭途經車公廟路對出的城門河旁，現場已企滿等待插隊加入市民。

15:14

大會主持張秀賢多次重申，是次遊行屬「和理非」，參與者自行決定行動及去留。遊行人士高呼七大訴求口號，沿途高呼「香港人加油」。

15:11

沙田遊行正式起步。大隊龍頭手持「撤回惡法」、「痛心疾首」直幡起行，雖然翠田街足球場幾近全滿，但人潮仍不斷從四面八方湧入車公廟內，黑色人海迫出翠田路，亦延綿至車公廟路。

15:09

翠田街足球外，遊行人士眾多，已逼出翠田路，散落於新翠邨、新田村外路上等候。車輛經過時在場人士自發讓路。

14:55

大批身穿黑衣市民排隊等候進入球場，足球場己企滿，人龍現時已逼出至車公廟路。大台表示將於5分鐘內起步。

而在偉華中心一帶，防暴警察已在場戒備。

遊行出發前，大圍港鐵站內已有大批身穿黑衣市民。(讀者提供)

14:50

沙田大遊行於下午3點半起步，車公廟前、翠田街足球場現時已聚滿大批示威者，在場人士高呼「取消暴動定性」、「追究開槍責任」等口號。大圍火車站亦人山人海。

而在大圍港鐵站，已有大批身穿黑衣的市民聚集前往集合地點。

大圍站月台上亦擠滿黑衣人潮。（讀者提供）

14:14

新城市廣場稱空中花園因天雨關係暫停開放

新城市廣場稱空中花園因天雨關係暫停開放

14:09

接近遊行路線的好運中心封上大門閘口，輪近的沙田中心、沙田廣場商戶指視乎情況考慮落閘

14:04

大圍站陸續有疑計劃參加遊行的人士在B出口大堂等候，有人舉指示牌指引遊行人士前往翠田街球場的起步點。

大圍站陸續有疑計劃參加遊行的人士在B出口大堂等候，有人舉指示牌指引遊行人士前往翠田街球場的起步點。（陳倩婷攝）

13:34

《香港01》記者到達好運中心，發現有工人正以木板圍封吉野家分店。而距離好運中心幾分鐘路程的瀝源廣場吉野家分店，未有以木板圍封玻璃。

13:00

有網民發現，接近遊行路線的好運中心，有工人正在吉野家分店外圍封木板。吉野家早前因刪去介紹食品「獅子狗」的facebook帖，被網民炮轟。

有網民發現，接近遊行路線的好運中心，有工人正在吉野家分店外圍封木板。（網上圖片）

12:20

新城市廣場內外及沙田站巴士交匯處氣氛平靜，店舖如常營運，有不少市民購物，未見軍裝警員。沙田站外開始出現少量穿黑衣的市民，亦有人在站外整理物資，包括喇叭、頭盔、退熱貼等。

12:00

九巴：因應沙田區的交通情況，九巴及龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴路線

40X

改道行走

來回方向：不停禾輋邨/瀝源邨

47A /49X

改道行走

往葵芳/青衣方向：不停沙田市中心

往水泉澳/廣源方向：不停沙田市中心/好運中心

47X

改道行走

往葵芳方向：不停秦石村/沙田市中心

往水泉澳方向：不停沙田市中心/好運中心

48X

改道行走

往灣景花園方向：不停瀝源邨/沙田市中心

往禾輋方向：不停沙田市中心

72

改道行走

往長沙灣方向：不停禾輋邨至帝都酒店各站

往太和方向：不停美桃樓至禾輋邨各站，加停美輝街

72A

改道行走

往大圍方向：不停禾輋邨至大圍街市各站

往大埔方向：不停美桃樓至禾輋邨各站，加停美輝街

80K/85/88K

改道行走

往新翠/九龍城/顯徑方向：不停禾輋邨至美林邨各站，加停美輝街

往愉翠苑/火炭/駿景園方向：不停美桃樓至禾輋邨各站，加停美輝街

80M

改道行走

往九龍塘方向：不停禾輋邨至文化博物館各站

往穗禾苑方向：不停文化博物館至禾輋邨各站

80X

改道行走

往觀塘方向：不停秦石邨

81

改道行走

往西九龍方向：不停沙田大會堂至美林邨各站

往禾輋方向：不停美桃樓至沙田市中心各站，加停美輝街

81C/82K/86A/89B/182

改道行走

往耀安/黃泥頭/沙田圍/愉翠苑方向：不停大圍站至秦石村各站

81K

改道行走

往新田圍方向：不停禾輋邨至好運中心各站, 加停富豪花園/麗豪酒店

往穗禾苑方向：不停秦石邨,沙田市中心至禾輋邨各站, 加停富豪花園/麗豪酒店

83K

改道行走, 先經禾輋再往富豪花園

依序改停禾輋邨/瀝源邨/麗豪酒店/富豪花園

85B/87B/281M/287X

改道行走

往秦石/新田圍/水泉澳方向：不停大圍站至車公廟各站，加停新翠邨

85K

改以循環線形式運作

不停禾輋邨至沙田站總站各站，加停麗豪酒店/富豪花園

86

改道行走

往美孚方向：不停禾輋邨至文化博物館各站，加停富豪花園/麗豪酒店/乙明邨/曾大屋

往黃泥頭方向：不停文化博物館至禾輋邨各站，加停富豪花園/麗豪酒店/乙明邨/曾大屋

86K

改以循環線形式運作

不停沙田站總站

88

改道行走

往大圍方向：不停沙田大會堂至大圍街市各站，加停乙明邨/秦石村/車公廟

往中秀茂坪方向：不停海福花園至沙田市中心各站，加停乙明邨

88X

改道行走

往平田方向：不停禾輋邨至沙田站各站，加停富豪花園/麗豪酒店

往火炭站方向：不停沙田站至禾輋邨各站，加停富豪花園/麗豪酒店

89

改道行走

往觀塘方向：不停沙田大會堂至文化博物館各站，加停乙明邨/曾大屋

往瀝源方向：不停文化博物館至沙田市中心各站，加停乙明邨/曾大屋

89X/299X

改以沙田圍作總站

不停沙田市中心/沙田站總站

170

改以沙田圍作總站

往沙田方向：不停田園閣/沙田站往華富方向: 不停大圍站/車公廟/秦石邨, 田園閣/沙田站

249X

改道行走

往青衣方向：不停沙田大會堂至文化博物館各站，加停乙明邨/曾大屋

往博康方向：不停大圍站至沙田市中心各站，加停乙明邨/曾大屋/新翠邨

263

改以城門隧道轉車站為總站

不停沙田站

269D

改道行走

來回方向：不停沙田市中心

280X

改道行走

往尖沙咀方向：不停禾輋邨至帝都酒店各站

往穗禾苑方向：不停沙田市中心至禾輋邨各站

282

路線暫停服務

283

路線暫停服務

284

路線暫停服務

288

改以博康為循環點

不停田園閣至文化博物館各站

289R

改以麗豪酒店為總站

往沙田方向：不停沙田市中心

W3

改道行走

來回方向：不停沙田站

888

改以源禾路瀝源邨為總站

往沙田方向：不停沙田站

龍運路線

A41

改道行走

往機場方向：不停乙明邨至好運中心各站，加停積運街

往愉翠苑方向：不停沙田市中心至乙明邨各站，加停大圍站總站

E42

改道行走

往機場方向：不停田園閣至新翠邨新明樓各站往博康方向：不停大圍站至田園閣各站，加停新翠邨

負責為遊行申請不反對通知書、社區組織「沙田一隅」召集人梁延豐表示，今次遊行由「連登」會員號召，網民共同參與決策，貫徹「和理非」，又指將不設大台，由參與者自行決定行動去留。

沙田今日下午舉行反修例大遊行，由車公廟起步，以沙田站巴士交匯處作終點。(網上圖片)

運輸署公布，沙田今日將實施特別交通及運輸安排，市中心巴士總站、沙田站公共運輸交匯處等將於下午1時起暫停使用，沙田車站圍、排頭街及上禾輋路等亦需臨時封閉；九巴當日亦將有41條路線改道及改站，4條專線小巴及3條巴士路線需暫停服務。署方提醒，港鐵沙田站一帶交通將顯著擠塞，駕駛人士應避免駕車前往，市民亦應提早計劃行程路線。

▼7.14沙田遊行特別交通安排▼