【逃犯條例】陳百里：無論修例工作對否　事件已告一段落冀向前看

第三十二屆香港特別行政區傑出學生選舉頒獎典禮於今（14日）舉行，今屆選舉以「敢想、敢創，突破自我」為主題，及以STEAM（Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics）教學作為今屆傑出學生選舉之主題。 《逃犯修例》爭議尚未平息，商務發經濟發展局局長陳百里在致辭時提到，現時面對社會撕裂，無論修例工作對與否，事件亦已告一段落，望大家向前看，「集中火力」處理經濟問題。

全方位評核 選出十大傑出學生

大會截至5月10日，一共收到200份參選表格，經初賽、複賽及決賽就入圍學生的學業志向、社會貢獻、國際視野等進行全方位評核，最終選出十大傑出學生。

今次傑出學生選舉旨在鼓勵中學生在學術、課外活動、社區事務、領袖才能及自我認知作全面發展，從而提高中學生的公民認識，期望可推動一群優秀的青年人發展潛能、回饋社會。

商務發經濟發展局局長陳百里在致辭時提到，無論修例工作對與否，事件亦已告一段落，望大家向前看，「集中火力」處理經濟問題。（曾凱欣攝）

陳百里：修訂已告一段落 望「集中火力」於經濟

陳百里致辭時提到，過去政府用大量資源提升科創基建，旨在培育人才，期望學生透過今次選舉可好好裝備自己，為未來種種挑戰作好準備。

他提到，現時面對社會撕裂，《逃犯條例》修訂無論對與錯，事亦已告一段落，望大家能向前看；又指過去半年無論零售、旅遊業等數字亦不理想，期望大家「集中火力」處理經濟問題。

兩傑出學生均來自鄉議局元朗區中學

今次十大傑出學生中，文樂瑤及刁芷晴均來自新界鄉議局元朗區中學。文樂瑤冀成為律師，認為法治和自由是香港的核心價值，在法律面前人人平等。她又認為，雖然近年市民對政府有不滿，但正好反映港人有發言空間，不受任何方面壓迫。

十大傑出學生文樂瑤（左二）及刁芷晴（右二）冀成律師和醫護人員，望日後可貢獻社會。（曾凱欣攝）

獲獎學生：病人無論在甚麼情況下受傷 應該要為其醫治

另一位希望日後成為醫護人員的刁芷晴認為，修例事件中，有警方上病房拘捕支威人士或阻撓救護車駛過的方法並不可取，認為病人無論在甚麼情況下受傷，作為有良知的人都應該要為其醫治，期望日後可加強溝通避免同類型事件。

至於今次選舉中，文樂瑤認為最難忘的經歷是三日兩夜迎新營中的遊戲，她提到遊戲中需要蒙上雙眼，透過耳力尋找聲音的來源。刁芷明指，遊戲令自己學懂面對未知的未來亦提起勇氣，踏出一步探索，跳出自己的舒適圈。