港鐵縱火死因　縱火男夫多次提同歸於盡　妻：以為只想找家人陪死

港鐵前年發生車廂縱火案，男乘客在金鐘駛往尖沙咀站途中淋液點火，導致他及18人受傷。該男子送院留醫3個多月後不治，死因庭今（15日）就其死因展開研訊，其妻子供稱，其夫自女兒出生後變得暴躁，曾企圖自殺，並多次稱要全家同歸於盡，亦有接受過精神科治療，他上過戒賭治療後，曾一度好轉，惟2年後故態復萌。案發前一段時間，妻子曾提出離婚，其妻直言以為夫想找家人陪死，沒想過他會做出如此行為。

死者張錦輝的遺孀溫未嬌（右）稱事發前曾向夫提離婚。（林樂兒攝）

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死者張錦輝（終年60歲，下稱：張），於2017年2月10日在港鐵金鐘至尖沙咀站行駛間被火燒，後在沙田威爾斯親王醫院留院逾3個月後不治。

張常自言自語 奶粉錢都無

遺孀溫未嬌供稱，她與張在2000年在深圳結婚，育有一子一女，案發時住柴灣。她形容長女2002年出生後，張變得脾氣暴躁，並難以入睡。她3年後來港定居，發現張經常自言自語，她與社工勸喻張求診精神科醫生，但張不肯。她又指，張當時的經濟狀況很差，甚至連「奶粉錢都冇」。

曾拔走煤氣稱與家人同歸於盡

溫續道，約2007年，張稱要同歸於盡，拔走煤氣喉。她和子女逃離單位，張則被送往東區醫院精神科，並住院一個多月，出院後有定期覆診及服藥，如常任職夜更保安。惟2011年，張又企圖要全家陪死，再次被送入院。

睡至半夜突醒來罵人

溫續道，張因嗜賭欠下不少債，他後來接受醫院介紹的戒賭中心療程，2年間停止賭博，精神也有好轉，惟於2015年故態復萌。她形容，張洗澡時會自言自語，睡覺時又突然醒來罵人。她曾收到醫院指張未有如期打針的通知，並告知跟進的社工。溫稱她也要工作賺錢，與張很少見面，未有留意張有無定期覆診。

全家惶恐女兒求搬走

她表示全家均害怕張，女兒更要求搬走。她從社工得悉可單方面申請離婚，再申請另一公屋單位，為了子女著想，遂於案發前一段時間要求張簽署離婚書。張聞言指她想霸佔單位，又要求子女跟隨他，並稱：「我死都要死喺度。」

以為張只想找家人陪死

她謂，最後一次見張是案發前兩日，由於不久前就離婚一事生糾紛，她「望都唔敢望」向張，二人只會刷身而過。案發當日，她收到警方通知，還以為是詐騙電話，看到電視新聞始知為真。她透露，社工曾多次籲她小心，指其丈夫隨時會尋死，勸她避開。溫認為張會找她及子女陪死，沒想過對方會作此舉。

案件編號：CCDI-974/2017