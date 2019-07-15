要求保證手術100%完美被拒　腳痛翁不忿怒打廣華醫護　罪成判緩刑

七旬老翁因腳趾外翻而兩度於廣華醫院接受手術，經兩手術未能完全根治，覆診時遂要求醫生答應再進行「百分之百的完美手術」，醫生直言無法答應，老翁遂揮拳毆打醫生，又推開上前制止的護士，因而被控2項普通襲擊罪，裁判官今（15日）裁定老翁罪成，判囚21天，但准緩刑2年，裁判官直斥老翁在醫院內隨便以暴力對待醫生及護士，又說即使他認為醫生幫不了他，也不應隨便動粗。

被告譚炳偉因工業意外致腳部受傷。（李慧娜攝）

被告譚炳偉（70歲）被控於今年2月25日，在廣華醫院東華三院徐展堂門診大樓內，襲擊主診醫生李顯倫及護士袁雁琼。

考慮被告受病患困擾

裁判官直言雖然兩名事主傷勢不重，但本案嚴重之處在於被告隨意在醫院內對醫生及護士使用暴力，如同挑戰制度，本來認為即時監禁為合適判刑，但考慮到被告因工業意外受傷，因病患感到難以忍受，一時愚蠢及衝動才犯案，故終判以緩刑。裁判官又勸被告好自為之，不要再隨便動粗，又稱即使他認為醫生幫不了他，也不應隨便動粗。

求情指經兩手術未能根治

辯方求情時指，被告2001年因工業意外而患有坐骨神經痛，這次意外令他無法再工作，大受打擊，患上抑鬱症，並要定時到醫院覆診及服藥，但事發期間被告沒按時覆診及服藥，脾氣暴躁，而且因進行2次手術仍無法成功根治，難忍痛楚及行動不便的困況，所以才氣憤出手，幸好兩名醫護人員傷勢不重，又透過律師向兩人道歉。

醫生右手撞鐵櫃受傷

裁判官指，兩名事主口供合情合理，與驗傷報告內容互相配合，被告明顯因醫生拒絕其要求而動粗，而醫生在過程中因右手撞到鐵櫃受傷，而被告撥開上前阻止的護士，明知有機會會令她受傷，仍然這樣做，故裁定被告兩罪罪成。

要求醫生保證手術完美

案情指，被告於本年2月25日到廣華醫院求診時，要求醫生再為他施手術，且要保證手術「百分之百完美」，醫生拒絕要求，被告遂揮拳毆打醫生，雖然醫生不停擋格，但右手在過程中不慎撞到鐵櫃而受傷，而上前阻止的護士亦因遭被告推開，而致左手有瘀及擦傷。

案件編號：KCCC952/2019