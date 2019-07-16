【沙田遊行】市民批泛民議員衝突幫兇　連儂牆、示威影響日常生活

《逃犯條例》修訂爭議持續，連續多個星期周末有遊行示威；上周日（14日）沙田有反修例遊行，最後演變成沙田新城市廣場內警民激烈衝突。 多名市民今（16日）致電到電台節目，就當日示威反映意見。有市民批評泛民主派議員是幫兇，質疑議員為何阻撓警方執法，又不帶走示威者。另有遊行人士批評，特首林鄭月娥若負責任，就不應將政治事件轉化成警民衝突。

沙田區上周日（14日）舉行大遊行，入夜後新城市廣場發生大型警民衝突。（資料圖片／盧翊銘攝）

黃女士致電到商台節目《在晴朗的一天出發》，提到兒子曾向她提議去遊行增加「見識」，於是上周末就陪同兒孫參加遊行。她提到，在遊行後與兒子在新城市廣場用膳，途中發現商場內「好多暴徒，又戴晒口罩係咁追個警察」，即時反問兒子「係唔係打仗」。

她表示，「香港搞成咁，泛民議員都係幫兇，」提到目擊泛民主派議員在警察面前阻止警察辦事，呼籲「唔好咁樣啦，唔好為咗選票搞到香港咁樣。」

另有當區居民蔡先生指，支持雙方表達訴求，但就質疑為何有「連儂牆」及示威影響其他市民生活，又稱曾在示威區見過有泛民議員，質疑為甚麼他們不帶走示威者。

民建聯立法會議員蔣麗芸早前建議，警方應考慮停批不反對通知書；蔡先生支持建議。他認為每一次遊行後出現衝突都是事出有因，又反問如果日後在將軍澳等其他區的示威出現同樣情況，對當區居民是否公道。

另一位有參與遊行的陳小姐表示，現時政府每次推出政策遇反對聲音即拖延幾個月，做法相當危險，批評特首林鄭月娥不應將政治事件轉化成警民衝突。

她又提到，自己參與的是和平集會，但理解有人會認為和平示威無用，繼而決定採取更強硬的手段。對於部分指責，她認為市民不應該忽視暴政帶來的影響：「立法會現時已經無監察力，議員都被DQ，呢啲暴政點解你哋見唔到？」建議市民都應該要更關心社會問題。

有人憂慮下周日遊行將不獲警方批發不反對通知書，陳小姐稱市民都不願意違反社會秩序，但若有200萬人上街，不相信警方會拘捕所有市民；又提到2014年佔領行動就是因為不夠堅持，所以至今仍無雙普選，呼籲市民要抗爭到底。