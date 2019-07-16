尖沙咀涉賣冒牌疫苗加維醫務停業　內地客：微信覆海關例行檢查

衞生署及海關昨日（15日）公布，位於尖沙咀的加維醫務及疫苗中心涉提供冒牌子宮頸癌（HPV）疫苗，行動中檢獲162盒懷疑冒牌疫苗，並拘捕1名董事及2名職員。 今日(16日)該中心張貼告示，指中心會暫停營業直至另行通知，有內地旅客抵港後才得悉無法接種疫苗。

涉事的醫務中心貼出告示宣布即日起暫停營業。（梁鵬威攝）

加維醫務及疫苗中心今日張貼告示，指「由即日起暫停營業直至另行通知」。公告續稱，「由於媒體於昨日報導之事件仍在初步調查階段，中心暫時不作任何回應。」



來自廣州的吳先生今日特地到香港接種九價HPV疫苗第二針，抵港後才收到中心微信通知，聲稱中心因「海關例行檢查，在診所拿了疫苗去化驗，並讓診所相關人員到海關配合核查清楚」而暫停營業，但他仍決定上門觀察情況。吳先生表示，內地不容許男生接種疫苗，但得悉5至6位內地同事都曾在香港的加維醫務及疫苗中心接種疫苗，三針過後均未感到不適，因此在同事推薦下到此中心接種疫苗，亦已經全數付了約7,000多港元。吳先生坦言「未想到會遇到這些事情」，並指雖然接種第一針後身體未有不適，但對此依然擔心。

對於中心涉賣假疫苗而暫停營業，吳先生表示未與同事商討報案或爭取賠償等下一步行動，但他依然對香港醫療有信心，仍希望在香港接種第二及第三針疫苗，但坦言自己作為內地人對香港法律不熟悉，維權會有難度，但有需要時會盡量為自己爭取應有權益。



另外，有三名內地旅客稱經朋友預約到加維醫務及疫苗中心接種疫苗，但來到才得悉中心暫停營業，亦沒有收到中心通知，短暫停留後離去。