【沙田遊行】疑咬斷警員指男學生提堂　准保釋但不得入新城市廣場

社會新聞
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沙田於本週日遊行後爆發警民衝突，多人被捕。其中一名男學生涉襲擊多名警員，一警員疑被咬斷手指。該名學生被控有意圖傷人和襲警等4罪，今（16日）被押往沙田法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至9月10日再提訊，裁判官准被告以現金及人事各1萬元保釋，期間不得進入新城市廣場。

被告杜啟華被控襲警等四項罪名。（資料圖片）

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被告杜啟華，22歲，報稱學生。他被控兩項有意圖而傷人、一項襲警罪和一項未能在規定下出示身份證。

控罪指他於本年7月14日下午9時53至55分，在沙田新城市廣場1期L3層381號舖Longchamp外襲擊警員葉卓軒，和非法及惡意傷害高級警司梁子健。此外，被告亦被控在381號舖Coach外，非法及惡意傷害警長梁啟業。被告亦被控於相同日期，未能向警員陸健明出示身份證。

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另一名同日被捕的男子林梓和，23歲，被控3項襲警罪，亦於今午提堂，同權暫時毋須答辯，並准以同樣條件保釋，林的案件押後至8月27日再提訊。

兩名被告均須守宵禁令。杜在晚上12時至早上6時需在住所，而林的宵禁時間則在晚上10時至早上6時。

案件編號：STCC 1904/2019

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