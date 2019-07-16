三個部門經智慧燈柱收集數據　三項涉私隱憂慮功能暫擱置

政府於《2017年施政報告》提出安裝附設智能裝置的「多功能智慧燈柱」3年試驗計劃，今年率先在觀塘區安裝，預計相關安裝工程於今年內完成。 政府資訊科技辦公室與路政署今日（16日）舉行簡報會，環保署、運輸署、天文台及地政總署將會透過智慧燈柱提供公眾服務，當中環保署、運輸署、天文台會透過燈柱收集數據。 助理政府資訊科技總監黃志光表示，因應公眾對智慧燈柱帶來的私隱關注，現階段只會啟動交通快拍、氣象資料及空氣數據功能；環保署的監察非法棄置廢物全景攝影機、運輸署的藍牙交通探測器、車牌收集功能將不會啟動，直至取得地區、區議會的共識，才會考慮重新啟動及安裝更多功能。

多功能智慧燈柱試驗計劃為期3年，在中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約400支智慧燈柱。（羅君豪攝）

多功能智慧燈柱試驗計劃為期3年，在全港人流車流較多的四個地區，即中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約400支智慧燈柱。政府指出，相關目的是推動香港的智慧城市發展，以及支持5G無線網絡的建設。

今年6月底起，九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心已有50支投入服務，收集不同實時城市數據如氣象、空氣質素、道路車流，以開放數據於資料一線通發放，利便公眾運用數據，開發更多創新應用。