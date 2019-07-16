【沙田遊行】前線警接受BBC訪問：示威者已非「雞蛋」　我們怎忍

反對修訂《逃犯條例》抗爭未停息，數次遊行後均曾爆發警民衝突。BBC中文今日（16日）刊登報道，訪問曾處理遊行後衝突的前線警員，他在訪問中批評「政府無能，警隊高層不斷把我們推去『送死』」，又認為沒有人想弄出人命；他亦指，混亂間警察「打錯人」或使用胡椒噴霧期間「噴錯人」很正常，認為雙方均有人受傷，不能只將責任歸咎予警方。 報道提到在示威者眼中，警方對比示威者是「雞蛋」與「高牆」，但該受訪警員認為，示威者早已不是「雞蛋」，「他們的磚頭擊中我的同僚！你叫我們怎麼忍？」

周日（14日）沙田區內舉行遊行，活動結束後有大批市民聚集，晚上警民更爆發流血衝突。（資料圖片）

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政治問題是要政治解決，政府無能，警隊高層不斷把我們推去『送死』，我希望他們想清楚，終有一天，雙方都會控制不住，搞出人命來大家也不想。 前線警員陳先生

本周日（14日）沙田區內舉行遊行，之後有大批市民聚集街上，晚上爆發警民流血衝突。BBC中文今日刊登一篇在沙田遊行前，採訪曾參與前線工作的警員的訪問，警員陳先生（化名）表示曾參與近期兩場人群控制或驅散示威者的行動。

年約30歲的陳先生認為，警察被夾在政府與示威者之間，示威者不斷把對政治的不滿發洩在警察身上，「政治問題是要政治解決，政府無能，警隊高層不斷把我們推去『送死』，我希望他們想清楚，終有一天，雙方都會控制不住，搞出人命來大家也不想」。

陳先生在訪問中形容「示威者的武力前所未見」。（資料圖片）

被朋友責怪 信他們「終有一天會明白」

陳先生在訪問中形容「示威者的武力前所未見」，他指衝突間所使用的磚頭、鐵枝、雨傘正面投向警察，指出「有盾牌不代表不會受傷，同事們長時間工作，受到很大壓力」；他又謂示威者「早已不是『雞蛋』」，警察亦非『高牆』，直言「他們（示威者）的磚頭擊中我的同僚！你叫我們怎麼忍？」

大部分前線警員均配備防暴裝備及警棍等武器，惟陳先生卻指「不代表什麼都不怕，我們（警員）也怕受傷，也怕死，而很多同事都被人網絡『起底』，隨時失去工作」。他在訪問中透露，這段時間曾被朋友責怪，「但這個社會是需要警察的，警察不單是遊行示威才出現，我不會後悔，他們終有一天會明白的」，認為他們最終會改變看法。

陳先生認為現場混亂，警察打錯人、胡椒噴霧噴錯人是很正常，批評示威者的行為經常被人美化，對警察並不公道。（資料圖片）

場面混亂：警察打錯人很正常

數次衝突中，有示威者和記者投訴被警員用警棍或胡椒噴霧攻擊。陳先生認為現場混亂，「警察打錯人、噴錯人（胡椒噴霧）是很正常，示威者的行為經常被人美化，警方做什麼都被人說濫權，這不公道，他們（示威者）也有攻擊警方，我的同僚都受傷了，為何還要說警方的錯？」他質問民主派：「這些你們不去看？民主派為何不譴責？不是和平、理性、非暴力嗎？」

負責訪問的BBC中文記者表示，訪問中陳先生多次直接把示威者稱作「暴徒」。又引述陳先生指，「他們（示威者）佔據道路是違法，我們（警員）不執法才是錯誤的選擇」。他又反駁「沒有警察，就沒有衝突」之說，「例如立法會事件，我們不執法，你看暴徒做了什麼？他們把立法會破壞到如此地步，竟然有人稱讚他們抗爭有理。」

陳先生認為包圍警總的行為是最令他感「心痛」，他表示警隊高層沒有阻止事件發生，「令整個警隊蒙羞」。（資料圖片）

不滿高層無阻止包圍警察總部 感「蒙羞」

警察總部在一連串的爭議中，曾屢次遭示威者包圍。陳先生認為包圍警總的行為是最令他感「心痛」，他表示警隊高層沒有阻止事件發生，「令整個警隊蒙羞」，認為包圍行動「就像把我們的家破壞似的」。

就在連串衝突中，多名警務人員未有配戴識別身份用的委任證，有人權組織質疑警方的濫權問題。陳先生則認為前線警員只為「自保」，又謂「示威者沒有資格批評我們（警員）」，因示威者「全都帶眼罩、口罩」；他強調「沒有一個同袍需要付上代價」，亦對如何調查警察「沒有意見」。