【沙田遊行】控方指港大生無挑釁下襲警　辯方：有人塞指入其口

剛畢業港大生涉在沙田遊行後的警民衝突中傷及多名警員，並被指咬斷一名警長手指被控，案件今午在沙田法院提堂時，控方直指被告疑曾在無挑釁下用傘襲警，期間又咬斷一名警長的一截指頭，惟辯方律師即回應，指控方說法僅單面之詞，又指當時有人把手指塞入被告口中，而被告未能出示身份證，因他的隨身背包混亂中不見了。

被告杜啟華在警方押解下到沙田法院。（盧翊銘攝）

+ 12 + 11 + 10

被告杜啟華，22歲，報稱學生。他被控兩項有意圖而傷人、一項襲警罪和一項未能在規定下出示身份證，指他於本年7月14日晚，在沙田新城市廣場1期襲擊警員葉卓軒、高級警司梁子健，及警長梁啟業，另拒絕出示身份證。

有警員無名指骨折

控方庭上透露，今年7月14日晚，有數千人在新城市廣場聚集，就《逃犯條例》抗議。控方又指，警方於晚上7時許，已聲明打算清場，並8次發出警告。

惟被告在未有受挑釁，亦未有宣示下，疑在晚上9時40分左右用雨傘打警員葉卓軒頸的後方。其他警員見狀遂上前支援，被告在混亂間用雨傘打高級警司梁子健的後頸，令梁跌倒；高級警司用手擋被告的襲擊，其右手無名指因而骨折。

控方需索取醫療和鑑證報告

被告之後被制服，但仍在爭執期間把警長梁啟業的右手無名指未端咬斷。控方並呈上高級警司和警長受傷的照片。控方稱仍需向幾位警員錄取口供，以及索取新城市廣場、好運中心、偉華中心和沙田中心的錄影片段，亦需索取醫療和鑑證報告。

而辯方則指控方指控屬單方面，又稱有人把手指塞在被告的口中。辯方又透露被告把身份證放在背包，惟混亂間遺失背包，才未能提供身份證。

辯方指有人塞手指入被告口

而辯方則指控方指控屬單方面，又稱有人把手指塞在被告的口中。辯方又透露被告把身份證放在背包，惟混亂間遺失背包，才未能提供身份證。辯方續指，被告在港大就讀營業學，剛完成學士課程。他現在證券行工作，仍未過試用期。

裁判官把案押後至9月10日再提訊，被告准以現金及人事各1萬元保釋外出，期間不准到案發的新城市廣場。在場人士聞被告准保均鬆一口氣，但聽到他不准到新城市廣場卻笑了出來。

案件編號：STCC 1904/2019