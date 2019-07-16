老婦便秘不適　醫生上門診症後突斷氣亡　死因庭揭醫療報告錯漏多

七旬婦便秘多天腹部不適，電召香港急症中心要求送往養和醫院，中心稱可派醫生上門看診，惟醫生未察覺不妥，但醫生離開後2分鐘，老婦突停止呼吸，送院搶救後不治。死因庭今（16日）就老婦的死作研訊，庭上揭當日上門看診的醫生報告錯處甚多，連患者的英文名、性別、診症日期皆寫錯，裁判官不禁問：「究竟你係睇緊邊個？」又說：「做醫生要負責任㗎嘛。」

死者女兒江芝嫻稱醫生上門看其母賴來香，醫生離開約兩分鐘後，她發現其母已斷了氣。（李慧娜攝）

死者賴來香（終年75歲，下稱：賴）於2016年3月23日接受香港急症中心的外診服務，隨後失去反應，被送往將軍澳醫院急症室，晚上7時多不治。

賴有支氣管擴張問題

死者女兒江芝嫻供稱，母親是印尼華僑，70年代來港，案發時一家居於將軍澳；其母於2010年被診斷出類風濕關節炎，需坐輪椅及服藥，雖行動不便但精神不差。此外，賴還患有骨質疏鬆症，2014年亦因肺部有菌咳嗽，曾入院留醫。

其家庭醫生陳真光指，賴有支氣管擴張問題，2015年左腎腫漲致尿道發炎，翌年排出腎石。她在案發前2周見過賴，維生指數正常，但排泄不太順暢。

原想入養和求診

江指，案發時母親多日沒排便，感到肚痛，欲往養和醫院求診。由於政府救護車只會將病人送去公立醫院，她遂在網上查找其他救護車服務，並在上午致電香港急症中心查詢。下午1時，她再致電該中心召救護車，對方則謂可派醫生上門診治。江告知中心的醫生，其母用了家庭醫生給予的塞肛藥但無效，醫生回應便秘屬小事，只需打針及塞肛藥便可。

女兒稱醫生指母肛門出血

江續道，司徒敬豪醫生4時多上門，閱過病歷後開始檢查，當時賴仍可清醒說話。江指，醫生表示其母肛門出血時，她剛巧要行開接聽電話，不知道醫生其後做了什麼。約2分鐘後，她發現母親面色蒼白，雙眼合上。

醫生司徒敬豪認最初的報告連病人賴來香的名及性別也寫錯。（李慧娜攝）

醫生離開後兩分鐘後賴停了呼吸

她謂，醫生行出客廳，叫她問母親用什麼藥物。惟賴在房中沒有反應，而她當時只以為對方疲憊睡著了。醫生抄下江展示的藥物，並寫了自己新開的營養粉及另一藥。他又指，賴手腳冰冷及脫水，吩咐江開暖氣並沖營養粉。江稱，曾問他需否送院，對方答道晚上9時便能排便，若翌早不適可再找他或送院。惟醫生離去2分鐘左右，江用手探母親鼻息，驚覺沒有呼吸，隨即施人工呼吸及報警。賴最終於晚上7時多在將軍澳醫院急症室逝世。

報告指賴肛門未發現出血

當天上門診症的醫生司徒敬豪出庭作供，讀出2016年9月9日撰寫的醫療報告，內容指賴當時沒嘔吐、大便沒有出血、亦沒發燒，身體穩定，照肛門鏡時亦沒發現出血，最後診斷為便秘及無特定肚痛，並處方了4種口服藥予賴。

病人名及性別等多個錯處

他指就事件撰寫了3份醫療報告，惟他於2016年9月9日所撰寫的醫療報告錯處多多，包括拼錯病人的英文名、將病人性別誤寫為男性、將「No fever」寫為「No no fever」及寫錯上門診症日期等。他在2017年5月10日另撰醫療報告修正錯誤。

官問：你究竟睇緊邊個

裁判官質疑為何如此簡單的報告會有這麼多錯誤，不禁問：「究竟你係睇緊邊個？」又說：「叫你寫報告唔係叫你1、2秒寫好。」又指有關資料只需要簡單記述。

再被問及第3份醫療報告的修改內容時，司徒指因電腦顯示錯誤藥名，故要作出修改，裁判官不禁問：「你（寫完）唔會睇返嘅咩？個字都唔存在。」又說：「做醫生要負責任㗎嘛。」

醫生認部份處方藥物未記在報告

司徒承認當天除4種口服藥外，還處方甘油條予賴，及替她打止嘔針，惟裁判官質疑為何他沒在醫療報告內提及曾處方甘油條及止嘔藥，司徒初解釋指因甘油條非處方藥，裁判官直言：「即係你可以買到必理痛，咁睇醫生之後開俾你，醫生係唔會寫低？嗰啲唔算藥？自己買到就唔算藥？」司徒解釋，因為藥物分2次處方，但裁判官再質疑屬同一次診症，為何不寫在醫療報告，司徒無言以對。司徒亦承認另幫賴開9種她一直有服用的藥物，但因非針對這次診症，故也沒寫在醫療報告內。

案件編號：CCDI270/2016