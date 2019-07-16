嶺大迎新活動擬設警方攤位　學生會：僅宣傳反電騙　校方已撤攤位

反修例浪潮持續，警民關係緊張，嶺南大學將於下月底舉行連串迎新活動，網上流傳，當中的校園生活嘉年華攤位，將設警察部門，惹來學生討論紛紛，關注警方會否在校內舉辦招募活動。 嶺大學生會今（16日）於FB專頁發帖澄清，並引述學生服務中心回覆指，該攤位旨在放置小心電話騙案宣傳單張，中心理解同學憂慮，當晚將不設相關的警方攤位。

嶺大學生會今(16日)於FB專頁發帖澄清，警方於8月底的校園生活嘉年華攤位將會取消。(嶺大學生會FB截圖)

嶺大學生會第52屆代表會屬會事務委員會主席朱衍羲於帖文表示，近日網上流傳兩個版本的校園生活嘉年華攤位介紹，不同之處在於其中一個版本，包括警察部門在內。他指，與學生服務中心了解後，對方回應指設立該攤位是為提醒同學小心電話騙案，攤位僅放置有提防電話騙案傳單。另外，同時因要播放防止電話騙案短片，才需要使用電力。

朱續指，明白到連日警民關係不穩，遂向校方表達意見，學生服務中心表明理解，故該晚將不設有關攤位, 並將以其他方式提醒同學小心電話行騙。

「連登」有網民上載一份文件截圖，列明「Hong Kong Police Force」(香港警察)將會是校園生活嘉年華攤位之一，亦會獲電力提供，有網民質疑警方計劃於嶺大進行招募活動，紛紛留言抵制，亦有人呼籲其他院校留意。

有「連登」網民發帖指警方擬走入校園招募新血，該網民同時上載一份文件截圖，當中列明「Hong Kong Police Force」(香港警察)將會是嶺大校園生活嘉年華攤位之一。(「連登」圖片)

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