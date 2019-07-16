曾以為智障妹妹離世　失散二十載團聚　夫婦當女兒湊：上天賜禮物

與親人失散廿年再見，你會說甚麼？麥曜寶及陳豔芳兩人結婚至今已逾30年，膝下無兒無女。本來不打算生小孩的兩夫婦，太太陳豔芳因緣際會下遇上本以為已逝世的妹妹陳豔雲。 原來豔雲兒時發育不良，患有嚴重智障及自閉症，姐姐豔芳本獲告知妹妹早已逝世，原來真相是妹妹被接走由社署照顧，廿年後才智悉事件始末。血濃於水，麥曜寶及陳豔芳不願離棄妹妹，於是決定將妹妹當成女兒照顧，「係上天給予嘅禮物。」

麥曜寶（左）及陳豔芳（右）結婚已逾三十年。（李家偉攝）

陳豔芳一家有七兄弟姐妹，但母親在誕下最年幼的妹妹時，患有嚴重的腎病，病情除了間接導致媽媽產後不久逝世，妹妹也發育上出現問題，患上了嚴重智障及自閉症。父親其後決定將妹妹送往孤兒院，但卻與不同住的家人解釋妹妹已因病逝世；而隨父親後來亦早逝，謊話多年來從未被揭發。

麥曜寶與陳豔芳在1988年結婚，當時香港正處於逐步主權移交的狀態。麥曜寶稱，當時很多人與太太的家人一樣，已移民國外遠離煩囂。結婚四年後兩人到澳洲探望家人，卻發現原來妹妹去世當日曾經有人來接走妹妹，兩人當時心生疑惑，回港後意欲一尋究竟，卻發現了驚人事實。

夫妻兩人當時與社工界熟稔，結果用了兩個月的時間核實消息，在扶康會麗瑤之家找到妹妹陳豔雲。兩人相別廿多年，陳豔芳稱當時豔雲已經是28歲，但智商只有2至3歲。

「女兒」陳豔雲今年已達五十餘歲。（李家偉攝）

兩人不忍心讓妹妹繼續一人生活，於是決定將豔雲當成女兒照顧，一路走來至今原來已逾26年。麥曜寶提到，一開始當然難以接受豔雲的出現，「突然要接受多一個陌生人喎！」但他後來明白到愛屋及鳥的道理，加上見證豔雲慢慢成長，「女兒」的身份逐漸得到肯定。

然而豔雲情緒波伏大，有時候聽到自己名字時、或因天氣炎熱會感到煩躁不安，不懂表達的情況下，動起手腳在所難免。兩人雖然已是六旬老人，但至今仍不時受女兒拍打，宣泄情緒。而現時更要維持「分更」休息，如一人晚上十時睡覺至翌日二時，另一人由二時睡到翌日六時；每人休息四小時，輪流照顧豔雲。

兩夫婦至今已年過六旬，不覺辛苦嗎？兩人笑言豔雲不是包袱，能夠與女兒一起成長最幸福不過。豔雲現時智商已有3歲至4歲，他們提到成年智障人士要維持狀況已相當困難，而不退反升的情況，令他們更為鼓舞，又直言：「（豔雲）係上天給予嘅禮物。」