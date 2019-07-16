【逃犯條例】雀巢送貨員撕毀大角咀連儂牆　雀巢割席：屬個人行為

反對修訂《逃犯條例》風波持續，全港多區都出現貼滿便利貼的「連儂牆」。今日（16日）下午有網民於大角咀發現，一名身穿雀巢公司制服的男子，撕走原本貼在欄杆上的連儂牆，期間一輛雀巢貨車，亦懷疑違泊在單黃線。有網民表示，會罷買雀巢產品。 雀巢香港有限公司回覆《香港01》表示，得悉今日下午於大角咀發生的事件，對於員工的行為，強調「乃屬其個人行為」。雀巢未有回應如何處理事件，包括是否處分該員工。

雀巢員工破壞大角咀連儂牆（網民Vincent Poon影片截圖）

有人稱會罷買雀巢產品

有網民今日於下午約2時，在Facebook群組「我長大於大角咀」發放影片，顯示一名身穿雀巢員工制服的男子，撕走大角咀道上，原本貼在欄杆上的連儂牆，並將之棄置。另一張相片則顯示，雀巢的貨車懷疑違泊在單黃線。

之後有網民將事件轉貼在「連登討論區」，多人批評男子所為，向雀巢投訴事件，部分人更表明會罷買雀巢產品，要求雀巢就事件道歉。

雀巢貨車疑違泊在大角咀道。（網民Vincent Poon相片）

到晚上約8時20分，雀巢香港回覆《香港01》表示，於今日下午得悉「於大角咀發生的事件」，並指事件中的員工行為，「乃屬其個人行為」。不過，雀巢未有回應如何處理事件，亦未交代會否懲罰該員工。