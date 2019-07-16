學生研究網上購物洩足跡　消費變相被度身訂造　奪消費文化獎

港人消費的同時，其實亦可從中反思。有中學生考究過去十載，由八達通走到電子消費年代的轉變，雖然形式變得方便，卻又無可避免帶來隱憂，網上購物表面上擁更多選擇，實則其網上足跡，已成為商戶「落廣告」的導向指標，意味消費模式變成「被預設」。學生的獨特洞察分析，成功奪得由消委會與教育局合辦的「二十周年消費文化大獎」高級組亞軍。

宣道會陳瑞芝紀念中學同學憑作品《十年（由八達通到電子消費）》榮獲「二十周年消費文化大獎」，由教育局局長楊潤雄（左四）頒獎。（消委會提供圖片）

宣道會陳瑞芝紀念中學學生的報告題為《十年（由八達通到電子消費）》，主要探討十年前後的消費模式轉變，先是資訊科技為網上購物及查閱消費記錄帶來便利，但電子支付卻又進一步令金錢變得無形。研究隊伍認為，大數據與消費的結合，衝擊私隱權和自主性。

有參與學生認為，今天科技的美好，令市民可隨時隨地擁大量消費「選擇」，但網購亦同時消費個人私隱，消費者在網上足跡，成為商戶「參考」的數據，結果網上見到的廣告、商品推介，都變成「被預設」的選擇，該學生反問：「現今的消費者真的是多了選擇嗎？」

消委會主席林定國讚揚各隊伍的研究報告發人深省。（消委會提供）

消委會主席林定國：不少報告發人深省

天主教母佑會蕭明中學則奪得高級組冠軍、優異選題獎。學生實地觀察在快餐店借宿的「麥朋友」，發現其中有人有工作，不以薪水租地方居住，反選擇租用迷你倉放數學書和筆記。他們發現，金錢有限時，會更清楚如何選擇及消費，其他顧客亦可選擇以以消費支持「麥朋友」繼續使用空間，形成關愛包容。



「第二十屆消費文化考察報告獎」由消委會與教育局合辦，今年共有776隊、超過3,000名來自78間學校的同學參與。消委會主席林定國指，期望鼓勵同學回顧過往20年的消費文化轉變，藉此對身邊事物、消費處境作不同角度思考和分析。他表示，不少同學的報告發人深省，不單回望過去不同年代的消費文化，更預視未來。