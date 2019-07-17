【書展2019】 中大畢業生首日入場　購置港譯本《一九八四》

每年書展都吸引百萬人入場。除了較為便宜的價格之外，書展的書多且新，因此吸引不少「書蟲」前來挑選心儀書籍。書展常客梁先生，於書展首日上午便入場，做足了功課的他在15分鐘內就買到了7本書，當中更包含他期待已久的港譯本《一九八四》。

雖然不是首批入場，但未到11點，入場15分鐘的梁先生已經在中大出版社的攤位，花費800元買到了7本心儀的書籍。今年從香港中文大學政治與行政學系畢業的他，表示一早做好了功課，因此入場時，就有購書目標，不會像其他人一樣閒逛太久。

梁先生(右)和朋友徐先生(左)入場沒多久，便花了1200元買書，當中包含新書港譯本的《一九八四》。（袁澍攝）

入場前做足功課 中大畢業生購港譯本《一九八四》

梁先生購買的書籍，包括今年中大出版社新出的《一九八四》譯本，譯者為本港學者劉紹銘。熱愛閱讀的梁先生表示，劉紹銘的譯本多年前曾在台灣出過，但年代久遠，難以尋找；而在內地則可以買到簡體字譯本，但他始終更傾向於繁體字版本。

除了《一九八四》以外，許多中國政治及歷史書籍亦是他的戰利品，他自嘲都是「無人會買但自己鍾意的書」。他表示，自己和朋友徐先生一起前來，二人目前合共花費1200元左右，並取笑徐先生：「他都只不過買了四本書而已。」

如願買到童話書的鐘小朋友。(袁澍攝)

兌現承諾為愛女購買童話書

除了學生外，亦有不少家長帶著小朋友入場選書。鐘太一家在開場前20分鐘便排隊等待入場，為的就是兌現對女兒的承諾。

鐘太表示，8歲的女兒一直想要一本《童話夢工場》，但由於忙於功課和考試一直未能如願。如今暑假，正值書展開幕，便一家三口入場為女兒圓夢，「她想要這本書好久啦！」