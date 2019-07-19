【逃犯條例】勞福局前局長蕭偉強開腔諫林鄭：不如瀟灑撤回

6月政治漩渦，本港滿場風雨。連同勞福局前局長蕭偉強在內等8名前朝官員三度聯署，力諫政府三思；他曾是最低調的局長，結束39載公僕生涯後，本樂得逍遙，突然浮面論政，並非忽然正義，他認為港府當務之急是放下身段，追落後釋出善意，更不諱言雙方企硬，「只會係香港輸」。 他再三呼籲林鄭班子以獨立調查委員會徹查前因後果，梳理社會矛盾，他又認為「撤回」與否既無分別，倒不如瀟灑全退，溝通時也應伸出友誼之手，「唔係打網誌、發表官話就夠」。 公開力勸，自知吃力不討好，更兩邊不是人，他思前想後決定打破沈默，以無虧良心行公義，「只因我係土生土長嘅香港人。」

蕭偉強將有關修訂《逃犯條例》的心底話寫上臉書分享，直抒胸臆，意外促成聯署。（盧翊銘攝）

公開發聲因緣際會 歷經掙扎終豁出去



蕭偉強接受《香港01》專訪，談及《逃犯條例》，然而講與不講，是掙扎，也是猶疑。6月9日大遊行早上，他手機接到一則迷惘短訊。有文憑試考生向他請教反修例意見，忖思過後，他以數百字回覆。兩年前的煙花匯演，他倆同坐，一個是局長，一個則是兒童之家的弱勢少年，平行時空的兩人再次交匯。

他隨後將心底話寫上臉書分享，直抒胸臆，卻意外促成聯署，「一班舊同事有共同理念」。

《逃犯條例》修訂引來民間極大反彈，其中616大遊行更觸發200萬港人響應，盛況空前。（資料圖片）

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蕭偉強1979年加入政府，08至14年出任康復專員，主政殘疾復康政策，隨後升官至勞福局副局長，亦短暫出任局長一職。他任內行事較低調，但卡片設凸字版本，方便視障朋友的小窩心、親身拜訪大小團體聽民意，社福界仍念茲在茲。

蕭偉強對《逃犯條例》修訂亦不明所以：「咁敏感嘅議題，倉卒諮詢就推上大會」。（盧翊銘攝）

離開官場重回平淡 打破沉默只為無悔良心



反覆斟酌的聯署聲明，是表態明志。名單上以蕭偉強最高官階，「出得聲預咗有閒話」，他本身是基督徒，信仰教他作鹽作光，為公義發聲、做和平之子。卸下官場包袱，毋用顧左右而言他，他又主動「利申」，斬釘截鐵指自己無意復出，也非「博出位」，發聲只純粹出於良心。

身邊年輕人及理性溫和派，無不對政府急就章抱憂慮，亦有建制議員微言，蕭亦不明所以：「咁敏感嘅議題，倉卒諮詢就推上大會」，他沉默半晌，「係危險嘅」，繞過法案委員會，技術細節難梳理，「就算過到，都會極大反響。」社會非沒建設性討論，大律師公會、甚至律師會及基本法委員會委員兼港大學者陳弘毅等相繼表態，更拋出替代方案，惟港府迅速「落閘」，他難掩失望。

蕭偉強（中）於2017年接替前上司張建宗，由勞福局副局長，升任至局長，期間他經常親力親為，走訪社區探望弱勢社群，有民間組織更趁他退休前親自送上感謝信。（政府新聞網圖片）

法律界上月初發起黑衣遊行反對修例，逾3千人出席，當中包括前大律師公會主席陳景生及大律師公會主席戴啟思等的身影。（資料圖片）

蕭偉強：特首與其多次解畫 不如瀟灑撤回修例



「港人係理智，眼睛也雪亮」，他相信當刻困局與錯失良機有關。六月上街人數逐次累進，他認為早在遊行醞釀時，政府已應「停一停、諗一諗」；其次是6.12衝突後，特首宣佈修例緩而不撤，予人迴避欠誠懇，「既然行得出來，不如瀟灑啲、講清楚啲」，全撤可免想像空間，亦可挽形象；當日措辭之硬亦是錯判，「如果用200萬人上街當天政府出的聲明言辭，已經差好遠。」

打滾39年，蕭偉強深明官場有制肘，也不忘說句公道話，他指政府決策非特首一人說了算，背後牽涉各方考量角力，「或許只能用住line to take（官腔）。」他又形容，以其認識的林太，擁「good intention」(出於善意)，他相信其管治班子愛護香港，示威者亦然，「大家目標都係一致，只係表現方式唔同。」

蕭偉強相信，特首林鄭月娥於修訂《逃犯條例》是出於善意，但認為她當下必須盡快放下身段。（資料圖片）

事態已惡化陷困局 「補鑊」需分秒必爭



無論如何，他直言今後政府「補鑊」亦事倍功半，但牧羊人還得盡快修牢。反修例浪潮隨聚隨散，示威者亦隨時變陣，「你敬我一尺，我敬你一丈」。他不厭其煩指，當權者需當機立斷，放下身段，亦要把握時間釋出善意，及具體回應訴求，「去到呢刻先做，係會困難，亦會有人唔收貨，但都要做咗先」，任由事件發酵，他憂慮政府需付上更大代價，亦難保他朝或流血傷亡肇禍，「到時就大鑊」。

認同需設獨立調查委員會 非秋後算賬

知易行難，該如何「拆彈」？他認同需設獨立調查委員會，非秋後算賬，只為復建互信及汲取教訓。他指做法有先例，港英時期曾現3場騷亂，有專人事後撰報告書分析近因遠慮，拆解社會的躁動不安，更成為施政補漏的指標，「紓解民怨，更令70、80年代進步起飛。」蕭偉強直言，調查非只聚焦警察，甚或可還其公道，探索行動因果，例如果斷清場是否擔心後患無窮等，「當然期間有無過激行為就另話。」他認為，李國能等賢達相繼開腔，政府仍依然偏聽，恐怕難令人信服。

蕭偉強眼中的港人是很理性，重視法治及程序公義，期待彼此協商及互相尊重，「港人係唔鍾意被人大石壓死蟹，即使意見相左，都要畀機會對方講嘢」，他語帶肯定，「其實香港人是很公道」。（資料圖片）

建立對話平台亦刻不容緩。他眉頭緊鎖，大嘆港府需謝絕官腔，兩邊陣營亦應疑中留情，擺脫猜忌，以謙和、坦誠及同理心展開建設性對話。

社會湧現重啟政改呼聲，他認同可討論：「但呢樣唔係特效藥，唔會即時解決矛盾」，反而管治變革更首要。蕭偉強認為，今次反修例只是藥引，除了是對內地司法制度的不信任，亦是社會暗湧的爆發。時代轉變，舊時社會天道酬勤，如今年輕人卻面對置業艱難的無奈，港人前路茫茫，雨傘運動的後遺症亦未解決，「呢個係要紓解」。

蕭偉強做了39年公僕，退休後亦恪守政治倫理，避免評論今屆政府做法，今次打破沉默發聲，全因大是大非、危急當前。（盧翊銘攝）

「自己係土生土長香港為家」，訪問相約在九龍大遊行翌日，他身處歷史博物館社企，呷著港式奶茶，分享歲月沉澱的睿智。九七回歸、八九民運後，移民潮湧現，蕭偉強自言從無打算離開，「個家有難，我點都會揀留低幫手重新建設」。他對未來依舊抱希望，認為有破便有立，「香港累積太多習非成是，或者今次都係契機」，也誠如印於其卡片上的座右銘、新約聖經金句：「常存信心，和無虧的良心」。