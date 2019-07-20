【逃犯條例】年輕人上街　前高官蕭偉強看見赤子心：敢於挑戰不公

這年夏天特別難過，當代年輕人的情緒，浮載晦暗，前朝勞福局局長蕭偉強接受專訪時，亦流露出他的萬般感受。反修例不分你我走上街頭發聲，他腦海中浮現八九民運那年，逾百萬港人遊行力挺北京學生的往事。赤子之心原來歷代未變。 共事多年的上司教他以謙卑先行，即使立場觀點相違，也不必竪起圍牆，可先虛心聽取對方見解，「唔會係一無是處」， 他又不忘主動理解新世代背後鬰結，「其實最簡單，睇一轉連登、Telegram，已知年輕人心聲大概。」 （此為逃犯條例專訪二之二）

年輕人義無反顧走上街頭，蕭偉強認為事出必有因，又認為他們擁赤子之心，較成年人敢於挑戰不公義。（資料圖片）

港府修例援而不撤、舊調重彈 社會無力感瀰漫



蕭偉強今年62歲，尚有3年「夠秤」領長者卡，但他身邊還是有不少年輕人圍著轉。教會弟兄姐妹、子女及其友人，是他與新一代接軌的契機，有經公務認識的弱勢少年，視他為可靠長輩，他也樂於充當樹洞，梳理對方心中糾結。雖是前高官，他訪問時一身隨性打扮，沒距離感。

反修例漩渦中，年輕人的洶湧情緒，他看在眼裡。有還在學的迷惘羔羊向他問道，「我應唔應該出嚟遊行？」上街人潮逐次遞增，群眾集思廣益，開拓抗爭想像，網上聯署、三罷絕食、眾籌登報、唱詩頌經，有90後向他如是說，「你睇吓，做咁多嘢，政府依然故我」，由「暫緩」走到「壽終正寢」，政府說法換湯不換藥，他知道大家都失望了。

訪問相約在歷史博物館的社企茶室，他笑謂，不時相約朋友前來捧場，期望支持殘疾僱員就業。他曾任職康復專員多年，離開政府前更是勞福局局長，他退休後除了做義工及返教會事奉，亦不忘換個方式繼續關顧弱勢。（盧翊銘攝）

和平示威非暴動 反對以不義追求公義



激起民怨的還包括政府對暴動定性的曖昧。蕭偉強不便前往金鐘現場，他靠電視直播及私下交談，補足視角盲點，「大部份係和平示威者，出去參與都是出於赤子之心」。612清場，有和理非後輩被催淚彈擊中肚皮，「佢都無衝，只係企喺人群當中」，孰對孰錯，他兼聽則明。

「是你教我遊行沒有用」的標語遍佈連儂牆，新世代「爬山攻頂」，有人選擇勇武，支持「和理非」的蕭偉強，始終反對以不義追求公義，包括不能破壞法治，整個反修例浪潮中，他最難忘遊行隊伍禮讓「分紅海」、航拍機下井然有序的黑衣人潮，以及71衝擊後，群眾跑入立會營救死守者的真情流露，「不願扔低同伴嘅行為，最令人動容，而唔係訴諸暴力，可以感動人心。」

六月反修例浪潮，蕭偉強最難忘71衝擊後，群眾跑入立會營救死守者的真情流露，「不願扔下同伴最令人動容，而唔係訴諸暴力，感動人心」。（資料圖片）

蕭偉強：不認同但理解年輕人勇武抗爭心態 政府需反思因由



社會籠罩悲憤，有年輕人寧為玉碎，身邊人如此解讀，他也理解：「去到呢個地步，未必無佢理由」。他又指，群眾包括他認識的新一代在內，未必認同勇武抗爭，但不割席的社運倫理，變成主流思想，「政府要深思點解會咁樣」。

他認為年輕人正因為擁有浪漫特質，「先敢挑戰制度不公義」，不過他坦言現實總有「落地」時，必要時可參考成年人意見，進退有據。至於以其認識的林鄭月娥，他相信其「初心」出於善意，但必需盡快放下身段。



他又明言，尋求美國援助是不智，變相淪為對方棋子，甚至收窄轉迴餘地，他知道年輕人未必苟同，但認為不妨嘴嚼。

蕭偉強指，修訂《逃犯條例》上尋求美國援助是不智，變相淪為對方棋子，甚至收窄轉迴餘地。（盧翊銘攝）

港人為反修例爭議發起多場遊行，200萬人不分你我上街，蕭偉強不其然想起八九民運那年，百萬港人聲援北京學生的震撼畫面。30年過後，他認為人心未變。（「香港的八九足跡」FB圖片）

六月遊行與八九民運 赤子之心的互相呼應



200萬人用汗水呼喚希望，他不其然想起八九民運，那年他33歲，是捧著鐵飯碗的公務員，卻選擇與百萬港人上街連線聲援北京學生，用行動「是其是、非其非」，他謂，「只要唔係首長級，同無利益衝突，就可以參與遊行」。



時間再倒帶至70年代，他是港大門生，也是現代思潮學會成員，校園內「認中關社」氛圍熾熱，馬列主義、新自由主義、解放神學等思潮兼容並蓄，「訓練咗我的獨立思考，對成長好有幫助」。

遊行隊伍禮讓「分紅海」的畫面於他眼中甚具感染力，更彰顯「和理非」的本質。（資料圖片）

「盡量諗多啲對方嘅良好意願，少啲猜疑佢背後動機，咁你個心就會澄明好多」。他期望各界疑中留情，以謙和、坦誠及同理心展開建設性對話，重新出發，否則死結永遠難解，「如果去到最後，佢真係呃你嘅，你咪更有理由同佢反枱囉。」