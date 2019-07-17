酷熱天氣　刺激腦血管增中風風險　專科醫生：出現病症應盡早就醫

在香港，中風的死亡率高居第四。中風往往發病很突然，令不少人誤解無法預防；亦有不少人認為中風高發於冬季，便在夏日鬆懈。精神外科專科醫生黃秉康表示，夏天亦要留意自己的身體狀況，腦血管較為脆弱，溫差太大、糖分攝取太多都有機會觸發中風；他提醒市民應時刻留意自己的身體狀況，如果出現病症更應盡早就醫。

夏天炎熱，精神外科專科醫生黃秉康提醒市民要留意身體狀況，預防中風。（資料圖片）

炎夏臨近，熱浪來襲，香港氣溫不斷錄得新高，加上《逃犯條例》修訂引發連場的社會運動，無形中亦增加了市民中風的危險。前香港三項鐵人代表、精神外科專科醫生黃秉康引述過往案例，表示中風近年來亦有年輕化的趨勢，有些身體瘦弱的人亦有突發中風的可能。他曾接觸案例，一名50歲左右、身體瘦弱的小巴司機曾短暫出現單眼失明的狀況，經過檢查才發現有腦血管受損；若駕車時突發中風，後果不堪設想。他強調，人的腦部血管十分脆弱，酷熱天氣下，血糖、血壓的變化都可能刺激腦血管；放鬆按摩或者激烈的運動，都有增加中風的可能性。

醫生提醒減少攝取太多油鹽

黃秉康表示，中風的死亡率近年來有所下降，是因為中風不再是不治之症，如若併發，及時注射溶血針都有機會令病人完全康復。他同時提醒市民，要了解自己的身體狀況，平時亦應注意飲食和生活習慣，包括減少攝取太多油、鹽、要有充足睡眠及保持運動的習慣等。

精神外科專科醫生黃秉康表示，身體瘦弱的人並非沒有中風的風險。（受訪者供圖）

現時香港亦有一些手機應用程式，可以幫助市民監測身體健康數據，有效管理健康並預防中風。醫健頻道行動總裁唐樹權曾有親人因中風突然過身，也因此意識到及時監測身體狀況的重要性。他其後開發eHC.tv平台，供市民通過手機及血壓儀等體檢設備，及時上傳數據，並通過大數據及相關醫護團隊分析健康狀況，做出就醫提醒。