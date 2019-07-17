民建聯接獲40宗貴金屬投資騙案　涉款約2000萬元

近年不少港人墮入投資陷阱，民建聯立法會議員劉國勳表示，該黨共收到40宗涉及大時代貴金屬有限公司求助，牽涉約2,000萬港元。民建聯今日聯同六名懷疑受騙的苦主，到尖沙咀警處報案求助。 其中一名苦主張太表示，2017年經一名任中介公司的朋友介紹，聲稱可｢保息保本｣，一年可獲10厘回報，投資大時代貴金屬公司的貴金屬。張太投資了約15.6萬元，但一直未收到現金回報，直至投資項目的一年期限到，她多番追回本金及利息，惟該公司多番推搪，之後兩發出空頭支票，追討無門。 《香港01》記者今日親到大時代貴金屬公司的營業部辦公室，不過已經人去樓空。記者亦嘗試到該公司所屬的中國億高金業的辦公室，惟現場只是一間船公司。

林太﹙右﹚誤墮貴金屬騙案，連同親友共損失約80萬元。（黃偉倫攝）

稱｢保息保本｣ 一年回報十厘

林太表示，2017年經一名擔任中介公司的朋友介紹，認識大時代貴金屬公司的貴金屬投資，由於中介聲稱｢保息保本｣，每年可獲十厘回報，又有感該朋友可靠，最終投資了約15.6萬港元。林太表示，對方當時承諾，投資一年後如不續期，可連本帶利將錢取出；合約條款又訂明，合約期間可取回合約條款規定的回報及紅利。

在合約期間，林太表示當時在該公司所設的投資帳號下，看到資產有增值，雖然該筆錢未直接儲入其銀行戶口，但亦不虞有詐，之後更有其他親友一同投資，連同林太的金額，大約涉及80萬港元。

民建聯與苦主到尖沙咀警處求助。（黃偉倫攝） 苦主追討資金 接連獲發空頭支票 到2018年8月，林太到的投資已到一年期限，她打算連本帶利取出資金，惟始終未成功，大時代貴金屬公司當時解釋，該公司的台灣負責人離世，資金周轉不靈，故需要延遲。到同年12月初，該公司向林太發出一張連本帶利，金額約17.2萬的支票，惟林太發現原來是空頭支票。之後林太再追討，12月中獲得另一張空頭支票。 到今年4月，林太忍無可忍向警方求助，不過對方認為屬商業糾紛，而且個案資料不足，難以調查。林太續指，大時代貴金屬公司已經搬離原本的辦公室，亦無法找到該公司的負責人。 劉國勳表示，近年相類似的投資騙案越來越多，是次個案並非單純的商業糾紛，涉及詐騙、開空頭支票等問題。他批評，警方的調查緩慢，使部分騙徒被揭發後，就另起爐灶詐騙，令更多市民受騙，促請警方以商業罪案調查科調查是次案件，全力打擊商業騙案。

記者到帝國中心的大時代貴金屬公司的營業部辦公室時，發現已經人去樓空。（黃偉倫攝）

涉事公司辦公室已空無一物

《香港01》記者翻查大時代貴金屬公司的網頁，發現除了林太所指的辦公室原址，於尖沙咀帝國中心有另一個營業部地址，不過記者到達時，發現已經人去樓空，單位空無一物。記者亦嘗試致電營業部電話，但接聽者表示，該號碼並非大時代貴金屬公司。翻看公司註冊處資料，該公司仍有註冊。

另外，根據大時代貴金屬公司的網頁，當中提到該公司為億高金業亞洲的香港旗艦公司。 翻查資料，億高金業亞洲的大股東為中國億高金業，記者於是再到中國億高金業位於尖沙咀力寶太陽中心的辦公室，惟現場為一間船公司，職員表示公司在該處多年。