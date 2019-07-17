【將軍澳遊行】網傳女警到新地商場查詢安排　警方：不會公開部署

反修例風波持續，繼屯門、上水及沙田區遊行，陸續也有多區舉行遊行，其中將軍澳區遊行將於本月28日舉行，由港鐵寶琳站附近步行至區內的單車館公園，途中會經過多個商場外圍，包括新鴻基地產旗下東港城，令人關注。 「連登」討論區今日（17日）有自稱是新地員工出帖爆料，今日中午時分有三名女警到軍澳區新地商場找商場主管，冀商討28日的遊行有關的安排及策略，三人出示委任證後，該員工指引他們到辦公室找負責人。 警方回覆《香港01》查詢時未有正面回應，但表明會密切情況，進行風險評估，調配適當人手，以維持公共秩序，保障公共安全。至於相關部署則屬行動細節，不會公開。

本月28日的將軍澳遊行路線，將經過新地旗下的東港城（黃圈示）。（網上圖片）

沙田遊行後再度爆發警民衝突，市民人心惶惶，亦憂慮警方將於未來的各區遊行時，於商場佈防。今日有聲稱是新地將軍澳某商場前線職員的網民發帖指，有三名女警今日到場，並尋找商場主管商討本月底(28日)的將軍澳遊行安排。



該網民指，要求對方出示委任證，確認身份後指引她們到辦公室，沒有親自帶路。但網民是前線職員，遂對會談內容不知情，但他相信警方亦有前往同區其他商場，呼籲示威者當日避免進入商場，以免發生同類困獸鬥事件。

本周日的沙田遊行，最終釀成新城市廣場內的警民流血衝突，有市民質疑商場做法。（資料圖片）

《香港01》向警方作出查詢，包括是否確認事件、會否要求商場出示平面圖及配合警方安排，以及現時有否商場人流管制安排、或警力駐守部署等。警方回覆時則表示，會密切情況，進行風險評估，調配適當人手，以維持公共秩序，保障公共安全。至於相關部署則屬行動細節，警方不會公開。

本月28日的將軍澳遊行，將會經過新地旗下的東港城。（資料圖片）

資料顯示，新地在將軍澳有三個商場，包括坑口站旁的東港城，以及將軍澳站的將軍澳中心、天晉匯Popwalk，而本月28日的遊行，將會經過東港城外圍。