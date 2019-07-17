【逃犯條例】警方去信《立場》冀取626包圍警總片段　總編輯拒絕

反對修訂《逃犯條例》風波，自6月爆發多場大型示威，其中6月26日晚，有大批示威者包圍灣仔警察總部。《立場新聞》今日（17日）表示，昨日（16日）收到警務處來信，指正調查當日的刑事案件，希望該網可提供未經剪輯的片段，以及提供拍攝者的聯絡資料，以證人身份協助警方調查。 《立場新聞》總編輯鍾沛權表示，該網不會提供採訪材料、記者身份和聯絡方法予警方，認為新聞機構不應配合警方調查案件和搜證，否則會打擊新聞界獨立形象。

6月26日晚，有示威者走上警察總部掛上直幡。（資料圖片）

總編輯：若應允勢必打擊新聞界獨立形象

根據《立場新聞》報道，警務處商業罪案調查科寄出一封由該部門情報及支援組警司游健雄，代警務處處長署名發出的信函，指警方正調查6月26日晚至27日凌晨包圍警察總部時，涉及的刑事案。信件又指，相信《立場新聞》曾在現場拍攝，並播出片段，希望該網提供影片的未刪剪版本或其他紀錄，以及拍攝者的聯絡資料，以便警方聯絡，以證人身份協助調；並指希望該網協助警方，確認網上的網段，是否與未經剪緝版本或其他紀錄一致。

鍾沛權認為，新聞機構不應配合警方調查案件和搜證，否則勢必打擊新聞界獨立形象，不利採訪，損害公眾知情權。他強調，《立場新聞》不會提供任何採訪材料，以及記者的身份和聯絡方法。

6月26日晚，民陣在中環愛丁堡廣場發起集會，之後有大批示威者轉移陣地，包圍警察總部。當晚有示威者走上警察總部掛直幡，亦有人曾擲雞蛋。示威者包圍至27日凌晨時分方散去。