【逃犯條例．有片】用音樂擁抱心靈　青年樂隊創作社運之歌

音樂是時代紀錄，大大小小的社會運動中，不難見到創作人以音樂，記載事件。年輕人被視為反修例浪潮中的主角，獨立樂隊Boyz' Reborn以年輕人的身分，在612金鐘衝突後，創作了歌曲《夏愨道》。他們認為音樂這種軟性手段，在社會運動當中非常重要，希望透過音樂方式鼓勵人，同時希望香港人堅持下去，在各自的崗位上盡一分力。

當音樂抗爭不再「左膠」

獨立樂隊Boyz' Reborn，8年前開始製作有關時事、社運和年輕人的歌曲，例如批評土地規劃的《島米》、寫給情緒病患者的《給憂鬱的你》等等。2019年，他們也不過是18、19歲。在大埔「連儂隧道」末的樓梯， Kenny、Sam、Ian、Ivan、Jason、Ben、阿佳、阿蘇， 8個男孩坐成兩排接受訪問。612衝突後，他們與導師何振賢Eddie創作了一首《夏愨道》，記低當日示威者在夏慤道上的心情，以及他們代表的價值和精神。

「頭盔身影英勇的態度，遍佈了愨路同道」是Jason最喜歡的歌詞，他形容當天夏慤道滿佈密密麻麻的身影，大家都戴上頭盔，畫面令人震撼，亦是代表了香港人的團結。

在大埔「連儂隧道」拍攝期間，不少市民途經時鼓勵Boyz' Reborn，更有數位放下飲料為演奏中的他們打氣。（王海圖攝）。

以往大眾對抗爭方式往往有很大分歧，Ben笑稱以前用音樂抗爭會被認為是「左膠」，但他覺得今次的運動當中，大家對不同抗爭方式有更大包容。阿佳說音樂除了給予人心靈上的鼓舞，更重要是讓人知道，藝術界身體力行地支持這場運動。

「雨傘抵擋彈雨和路障，戰友隨即追趕上」

四年多前的雨傘運動，他們曾創作歌曲《催淚彈》，記下當日警方以催淚彈驅散佔領金鐘一帶的人士。四年過去，同一條夏慤道上，他們認為自己在兩場運動中的角色都有所轉變。Ian稱今次成員們都有參與遊行，亦到過部分街站叫口號，替示威者打氣，或是為一些基金籌款等等。

Ben回想當年自己是14、15歲的「小朋友」，沒想到今時今日他們看到一群示威者，與當年的他們年紀相約：「見過一群中學生，穿着校服運送物資，他們有些會很迷惘，不知如何是好......我變了比較是支援他們（的角色）」他指作為年輕人，有更多本錢投入運動，可互相支持，彼此成為戰友。

「留住你笑容，抑鬱壓迫中帶寬容」

今次的風波當中，先後有年輕人喪生，Jason談及此事時不禁哽咽：「每一個都很年輕，他們的未來尚有很多可能性」令人要以輕生表達意見，他直斥政府非常可恥。

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樂隊其中一位成員，亦因近日連串事件，情緒受到極大影響，導致情緒病惡化，甚至一度想放棄生命。Ben提起，他因與家人對事件看法的分歧和社會氛圍，情緒變得不穩定，幸而有身邊的隊友和同學等等對他的關心，笑言「有人煩都係好事」。

他發覺自己勸人不要犧牲的同時，自己亦不應貿然放棄生命，就在千鈞一髮的一刻停下來：「很多時候我不開心，都有種感覺覺得只剩下自己，然後有時要藉着和他們（隊員）相處的機會，覺得原來身邊還有很多人，所以身邊的支持很重要」。

主音Ben是一名抑鬱症患者，今次反修例爭議當中因家庭和社會氣氛，感受到很大壓力，一度想放棄生命，但最終堅持過來。（蕭文學攝）

「多想他朝與和平漫舞，堅守多久會達到」

69大遊行後個半月，至今反修例運動已蔓延至社區，他們認為可以「令到更多社區的人知道整場運動到底發生何事」，甚至可以像屯門一樣，喚起大眾對當區問題的關注。阿佳指，或許每區都舉辦遊行會擾民、令部分店家未能營業，但行動背後的精神就是要表達出：「要有一個負責任的政府」。

數位年輕人不斷強調自己不能代表任何人，反修例的他們希望政府終有一天可以回應民間五大訴求，同時可以重新建立「由下而上」、願意聆聽民意、向人民負責的政府。而此前，他們會繼續用音樂表達意見，將信念播種在大眾的心靈。