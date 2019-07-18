【光復紅土】搞手收警方來信20問　梁金城：做法反常　警方存敵意

政府強推《逃犯條例》修訂餘波未停，遊行示威更開始蔓延至社區，有市民將於7月底發起「光復紅磡土瓜灣」遊行，但不反對通知書仍未獲批。遊行搞手周二（16日）收到警方來信，合共提出20條問題，要求今午12時前答覆。 「光復上水」搞手梁金城直言，警方的「20問」做法不正常，就過往申請不反對通知書的經驗而言，警方只會與主辦者召開會議商討細節，而不會採用書面形式。他批評，警方相關做法顯得有敵意，擔心會令警民關係進一步惡化。

近年大批內地旅行團前往土瓜灣區購物，對當區居民造成嚴重影響。（資料圖片／歐嘉樂攝）

有網民計劃於7月27日（星期六）發起「光復紅磡土瓜灣」遊行，預計下午3時30分起步，由紅磡碼頭遊行至終點九龍城碼頭，主辦者正向警方申請不反對通知書。遊行主要有三大訴求，包括：謝絕內地團再到該區、打擊違規停泊的大旅遊巴以及譴責議員未能維護居民利益。

協助申請不反對通知書的土瓜灣南社區主任李軒朗昨日表示，本周二及周三均收到警方來信，合共提出20條問題，包括糾察如何處理擾亂秩序或違法行為、噪音問題、示威橫額的數量及尺寸等。

▼警方查詢20問題▼

北區水貨客關注組召集人、「光復上水」不反對通知書申請人梁金城接受《香港01》訪問時直言，過往籌辦示威活動時，一般會在會議期間與警方商討細節。

梁金城以「光復上水」為例，只曾與警方召開兩次會議，因此以書面形式詢問遊行細節的做法不正常，「警方咁做睇落係有敵意，咁樣會令警民關係進一步惡化。」他估計，警方某程度上是有意留難「光復紅土」搞手，但他相信市民都是以和平方式表達訴求。

梁金城認為，警方的「20問」當中，有些問題根本沒有必要提出，「例如Banner（橫額）尺寸你有咩需要知？」據其經驗，警方最關注遊行路線、起點及終點位置是否合適。