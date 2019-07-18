【逃犯條例・直播】港大校長張翔與學生對話　回應爭議

港府擬修訂《逃犯條例》一事引起的風波未息。香港大學校長張翔早前發聲明譴責衝擊立法會屬「破壞性的行動」，其言論惹來港大師生及校友不滿，有逾百學生上周五（12日）到校長寓所要求收回聲明，並展開公開對話。張翔答允並於今日（18日）傍晚6時在港大陸佑堂與港大學生及校友進行公開會面，傳媒亦可入內採訪，《香港01》將現場直播。

現場對答節錄

【19:19】

醫學院博士生、內地生Amber：這兩個月發生的事件，感到大學太過涉及政治，校園有太多海報，認為會破壞港大的名聲？

【19:16】

BBA學生 ：警察在校長聲明之後進入校園，是否校長早前的承諾不夠強硬？9月6日的行為又無受到譴責？為何？港大校長代表港大，但你聲明只有譴責一部分的暴力。

【19:21】

楊艾文提醒張翔，其中一個問題，是你會否撤回你的聲明。

【19:20】

張翔： 警察可以使用武力，但問題是他們使用的武力是否過度，這不能用影片段等作判斷，希望有調查。若調查證實警方使用過度武力會譴責。

【19:13】

張翔：我可能沒有閱讀所有訊息，但我有看了部分。但對有人用粗口感到不快。但我依然欣賞表達意見的人，我工作是維持言論自由。

【19:10】

張翔：關於張貼的標語，被內地學生或者其他人撕走。我必須強調，要尊重不同人表達的意見。而標語，應該守規則，根據規則才能移除。

有些人認為，有些標語的用詞，帶有仇恨的言語。我認為，可以表達自己的意見，但不應用仇恨的言語。我希望同學，不要用仇恨。

【19:08】

張翔：多謝梁家傑，今日在座的也有很多傑出的律師。我依然不認為，暴力是解決問題的方法。因為今日，我們是現代社會。（同學掌聲）

看看誰給你今日的機會，坐在這裏。是因為當年的inventors（發明者），他們是工程師、科學家。

我們溝通示威者也在溝通 這是一個創新的方法，不應教育我們的學生訴諸暴力，我依然認為，今日不能付諸暴力。

7月3日的聲明有兩部分，一部分是希望社會可以有對話，能夠達到共識解決問題。

港大校友、資深大律師梁家傑，抽中可以提問和發言。（鄧穎琳攝）

【19:06】

學生Lee：你期盼與同學對話，但你有否看過在你住所的連儂牆上的訊息？

【19:05】

三年級理學院學生Wong：上周有內地學生，去撕走其他港大學生貼在牆上的標語，但這些標語，是港大學生的聲音。你是否認同這種做法，是否保障表達自由呢？因為我反對政府的聲音，被內地學生撕走了。

【19:00】

港大校友、資深大律師梁家傑：我們今日的講堂，當年孫中山先生都曾在此發表演講。暴力有時是解決問題的方法（violent may sometime be the solution to the problem），希望你會明白。（學生鼓掌歡呼）

梁家傑：不過，以革命手段去解決問題，他們不願樂見。是否學生，在迫不得已的時候，才用暴力呢？張翔校長，可能要深思這種情況。

梁家傑：明白你是第一名發聲明的校長，譴責7月1日的事件，但若機會你重寫聲明，你會怎樣重寫？如何可以在你能力內可以解決社會問題。

【18:58】

張翔：我有諮詢過管理層。當然我應該聽同學的聲音。我同意，應該有更多開放的對話，去聆聽學生。我需要做更多。我可以聽更多草根、大眾學生的聲音。

【18:57】

楊艾文：第二位同學，提到你的聲明，是否沒有諮詢過學生。你沒有回答這個問題。

【18:52】

張翔：我明白我需要緊貼facebook或網上的言論。港大要做出決定，無法滿足所有人。但認為可以做得更多，如舉行高桌晚宴等，又強調明白有人對聲明感到不快。

【18:49】

學生Yuan：似乎等了很久，才有這樣的討論。我的朋友在facebook、網上有熱烈討論，但似乎網上並非一個很好的辯論場地。日後有沒有更多這樣討論的機會。

Yuan同學以帶有口音的廣東話發言：我覺得廣東話都是中文的一種，大家都是中國人，我願意用廣東話同你講。

理學院學生：我們要知道暴力背後的理由。在校長發表聲明之前，如果校長願意聽更多學生的聲音，是否有更好的方法回應。

【18:46】

張翔：學術自由、言論自由，不應包括仇恨言論，需要清晰表明。在西方國家，仇恨言論更會有法律責任。

20多年前，我仍然讀書有一名叫Leo的中國同學，被教授嘲笑。我感到非常不開心，其後該名教授成為資深教授，而Leo則成為一名CEO，該教授邀請我與他一起找Leo籌款，張翔坦言「我不想與你一起去，但我不能夠告訴你原因。」張翔認為歧視是不應存在，特別是在大學內，即使大學不是同一種人，應該尊重及欣賞不同及差異，重申一幅畫也因為有不同的色彩而變得漂亮。

【18:44】

在場學生質疑，為何有人用提問的時間，去說自己的意見。楊艾文指，每人都有相同的時間，可以提問、表達意見。

【18:39】

學生Zhang Yi：希望我們不要對香港失去希望。我們有很多討論，關於大學如何支持學生的表達自由。但在學校，有人用這種自由，去謾罵其他人，只因為其他人有不同的聲音。學校如何保障表達自由？

教職員Stephen Chan想用普通話發言，在場學生不滿大叫「返大陸」。楊艾文建議用英文。但Chan表示，他認為他可以用普通話。但楊艾文依然建議可以用英文。

Chan以英文提問：支持張翔的聲明，7月1日的暴力會影響香港的聲譽，保護言論自由，無人可以噤聲，即持大家持相反意見。建立對話是解決現時衝突的方法。

【18:33】

MBBS學生 John：14年佔中前校長馬婓森保護學生，你對學術自由的看法，會否保護學生無論他們的文化及政治背景？

學生Stephen：你對七一的聲明，提議建設性的對話，但不民主的政府，又怎麼有對話的基礎？警方用橡膠子彈、催淚彈對付市民，而示威者只是不合作運動，如何比較兩種暴力。

張翔：香港大學的領䄂，有責任維護學術自由及言論自由。

有人認為不民主、或者不是一人一票的政府，怎麼會有合理性呢。我理解有人會有這樣的想法，美國的總統也並非直接一人一票選舉。但我依然認為，暴力不是解決問題的方法。

希望學生有更建議性的做法，如對話。學術自由十分重要，香港因為有自由才會為何如此成功。香港人有創意，打破既定思維

【18:29】

BBA學生Ivan：會否責警方使用過度暴力？

張翔：相信調查會清晰查出真相，如果是有使用過度暴力，應該受到譴責。

【18:25】

法律系學生Winnie Chan：會否許容警方進入校園搜捕學生？

張翔：要通知保安部，大家都知道有警員昨日進入校園，警方已經道歉。我們會嚴格遵守既定規則。

港大校長張翔7月18日與學生對話，回應爭議。（李澤彤攝）

【18:18】

7月3日，我發表了一個聲明，被學生猛烈批評。我重申，反對任何類型的暴力，提醒大家不要訴諸暴力。我一生中，看見過很多激烈的衝突，我知道一些事情發生了，就沒有迴轉的餘地。

所以，我反對一切的暴力，無論是哪一方牽起的暴力。我沒有任何的意圖，去討好或偏癱任何一方。學術自由，以及自由，是我們港大的核心價值。港大支持學生的表達自由。

今晚是首次在港大甚至在香港，可以有對話的機會討論事件。對話可以幫助香港社會，甚至是政府聆聽不同意見。

【18:15】

港大學生會署理會長黃程鋒開場發言。他認為警察進入校園清晰的訊息，大學會做什麼措拖再次發生同類事故？

【18:12】

楊艾文：今晚並非要解決香港的問題，但希望學生能有所啟發。問答環節將每次由箱子抽出四條問題，期望可以進行四回問答環節。

【18:08】

張翔現身，對話會由港大法律學院教授楊艾文（Simon Young）主持。

港大校長張翔，7月18日與學生對話，回應爭議。（李澤彤攝）

逾百學生上周五（12日）到港大校長張翔寓所要求收回聲明，張翔其後同意與他們在18日進行公開會面。（資料圖片 / 張浩維攝）

本港多間大專院校校長或管理層均有為7.1衝擊立法會一事回應，其中香港大學校長張翔，在發聲明譴責「破壞性的行動」，惹來港大師生及校友不滿。數百名港大學生上周五（12日）在校內集會後，再前往校長寓所，要求與張翔對話，並促對方收回7月3日譴責示威者衝擊立法會事件為「破壞性行動」的聲明。

當時張翔曾應學生要求步出寓所對話約半小時，重申大部分示威者有禮守秩序，惟示威者以硬物撞擊立法會玻璃等行為，令人無比憂慮；又承諾不會容許無搜查令的警員進入校園，並願意與學生公開對話。張翔原提出於今日（18日）日間會面，被批令大批正在實習的同學或上班的校友無法出席，最終改為傍晚約6時進行，料維持至晚上7時半。

立法會大樓日前發生的暴力事件，令我深感痛心，破壞性的行動應予譴責。同時，我也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。在香港當前的困境下，我深信不同意見人士可以文明理性地共處; 而只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。 港大校長張翔7月3日聲明全文