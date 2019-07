【逃犯條例・直播】港大校長張翔與學生對話　回應爭議

港府擬修訂《逃犯條例》一事引起的風波未息。香港大學校長張翔早前發聲明譴責衝擊立法會屬「破壞性的行動」,其言論惹來港大師生及校友不滿,有逾百學生上周五(12日)到校長寓所要求收回聲明,並展開公開對話。張翔答允並於今日(18日)傍晚6時在港大陸佑堂與港大學生及校友進行公開會面,傳媒亦可入內採訪,《香港01》將現場直播。

現場對答節錄

【19:19】

醫學院博士生、內地生Amber:這兩個月發生的事件,感到大學太過涉及政治,校園有太多海報,認為會破壞港大的名聲?

【19:16】

BBA學生 :警察在校長聲明之後進入校園,是否校長早前的承諾不夠強硬?9月6日的行為又無受到譴責?為何?港大校長代表港大,但你聲明只有譴責一部分的暴力。

【19:21】

楊艾文提醒張翔,其中一個問題,是你會否撤回你的聲明。

【19:20】

張翔: 警察可以使用武力,但問題是他們使用的武力是否過度,這不能用影片段等作判斷,希望有調查。若調查證實警方使用過度武力會譴責。

【19:13】

張翔:我可能沒有閱讀所有訊息,但我有看了部分。但對有人用粗口感到不快。但我依然欣賞表達意見的人,我工作是維持言論自由。

【19:10】

張翔:關於張貼的標語,被內地學生或者其他人撕走。我必須強調,要尊重不同人表達的意見。而標語,應該守規則,根據規則才能移除。

有些人認為,有些標語的用詞,帶有仇恨的言語。我認為,可以表達自己的意見,但不應用仇恨的言語。我希望同學,不要用仇恨。

【19:08】

張翔:多謝梁家傑,今日在座的也有很多傑出的律師。我依然不認為,暴力是解決問題的方法。因為今日,我們是現代社會。(同學掌聲)

看看誰給你今日的機會,坐在這裏。是因為當年的inventors(發明者),他們是工程師、科學家。

我們溝通示威者也在溝通 這是一個創新的方法,不應教育我們的學生訴諸暴力,我依然認為,今日不能付諸暴力。

7月3日的聲明有兩部分,一部分是希望社會可以有對話,能夠達到共識解決問題。

港大校友、資深大律師梁家傑,抽中可以提問和發言。(鄧穎琳攝)

【19:06】

學生Lee:你期盼與同學對話,但你有否看過在你住所的連儂牆上的訊息?

【19:05】

三年級理學院學生Wong:上周有內地學生,去撕走其他港大學生貼在牆上的標語,但這些標語,是港大學生的聲音。你是否認同這種做法,是否保障表達自由呢?因為我反對政府的聲音,被內地學生撕走了。

【19:00】

港大校友、資深大律師梁家傑:我們今日的講堂,當年孫中山先生都曾在此發表演講。暴力有時是解決問題的方法(violent may sometime be the solution to the problem),希望你會明白。(學生鼓掌歡呼)

梁家傑:不過,以革命手段去解決問題,他們不願樂見。是否學生,在迫不得已的時候,才用暴力呢?張翔校長,可能要深思這種情況。

梁家傑:明白你是第一名發聲明的校長,譴責7月1日的事件,但若機會你重寫聲明,你會怎樣重寫?如何可以在你能力內可以解決社會問題。

【18:58】

張翔:我有諮詢過管理層。當然我應該聽同學的聲音。我同意,應該有更多開放的對話,去聆聽學生。我需要做更多。我可以聽更多草根、大眾學生的聲音。

【18:57】

楊艾文:第二位同學,提到你的聲明,是否沒有諮詢過學生。你沒有回答這個問題。

【18:52】

張翔:我明白我需要緊貼facebook或網上的言論。港大要做出決定,無法滿足所有人。但認為可以做得更多,如舉行高桌晚宴等,又強調明白有人對聲明感到不快。

【18:49】

學生Yuan:似乎等了很久,才有這樣的討論。我的朋友在facebook、網上有熱烈討論,但似乎網上並非一個很好的辯論場地。日後有沒有更多這樣討論的機會。

Yuan同學以帶有口音的廣東話發言:我覺得廣東話都是中文的一種,大家都是中國人,我願意用廣東話同你講。

理學院學生:我們要知道暴力背後的理由。在校長發表聲明之前,如果校長願意聽更多學生的聲音,是否有更好的方法回應。

【18:46】

張翔:學術自由、言論自由,不應包括仇恨言論,需要清晰表明。在西方國家,仇恨言論更會有法律責任。

20多年前,我仍然讀書有一名叫Leo的中國同學,被教授嘲笑。我感到非常不開心,其後該名教授成為資深教授,而Leo則成為一名CEO,該教授邀請我與他一起找Leo籌款,張翔坦言「我不想與你一起去,但我不能夠告訴你原因。」張翔認為歧視是不應存在,特別是在大學內,即使大學不是同一種人,應該尊重及欣賞不同及差異,重申一幅畫也因為有不同的色彩而變得漂亮。

【18:44】

在場學生質疑,為何有人用提問的時間,去說自己的意見。楊艾文指,每人都有相同的時間,可以提問、表達意見。

【18:39】

學生Zhang Yi:希望我們不要對香港失去希望。我們有很多討論,關於大學如何支持學生的表達自由。但在學校,有人用這種自由,去謾罵其他人,只因為其他人有不同的聲音。學校如何保障表達自由?

教職員Stephen Chan想用普通話發言,在場學生不滿大叫「返大陸」。楊艾文建議用英文。但Chan表示,他認為他可以用普通話。但楊艾文依然建議可以用英文。

Chan以英文提問:支持張翔的聲明,7月1日的暴力會影響香港的聲譽,保護言論自由,無人可以噤聲,即持大家持相反意見。建立對話是解決現時衝突的方法。

【18:33】

MBBS學生 John:14年佔中前校長馬婓森保護學生,你對學術自由的看法,會否保護學生無論他們的文化及政治背景?

學生Stephen:你對七一的聲明,提議建設性的對話,但不民主的政府,又怎麼有對話的基礎?警方用橡膠子彈、催淚彈對付市民,而示威者只是不合作運動,如何比較兩種暴力。

張翔:香港大學的領䄂,有責任維護學術自由及言論自由。

有人認為不民主、或者不是一人一票的政府,怎麼會有合理性呢。我理解有人會有這樣的想法,美國的總統也並非直接一人一票選舉。但我依然認為,暴力不是解決問題的方法。

希望學生有更建議性的做法,如對話。學術自由十分重要,香港因為有自由才會為何如此成功。香港人有創意,打破既定思維

【18:29】

BBA學生Ivan:會否責警方使用過度暴力?

張翔:相信調查會清晰查出真相,如果是有使用過度暴力,應該受到譴責。

【18:25】

法律系學生Winnie Chan:會否許容警方進入校園搜捕學生?

張翔:要通知保安部,大家都知道有警員昨日進入校園,警方已經道歉。我們會嚴格遵守既定規則。

港大校長張翔7月18日與學生對話,回應爭議。(李澤彤攝)

【18:18】

7月3日,我發表了一個聲明,被學生猛烈批評。我重申,反對任何類型的暴力,提醒大家不要訴諸暴力。我一生中,看見過很多激烈的衝突,我知道一些事情發生了,就沒有迴轉的餘地。

所以,我反對一切的暴力,無論是哪一方牽起的暴力。我沒有任何的意圖,去討好或偏癱任何一方。學術自由,以及自由,是我們港大的核心價值。港大支持學生的表達自由。

今晚是首次在港大甚至在香港,可以有對話的機會討論事件。對話可以幫助香港社會,甚至是政府聆聽不同意見。

【18:15】

港大學生會署理會長黃程鋒開場發言。他認為警察進入校園清晰的訊息,大學會做什麼措拖再次發生同類事故?

【18:12】

楊艾文:今晚並非要解決香港的問題,但希望學生能有所啟發。問答環節將每次由箱子抽出四條問題,期望可以進行四回問答環節。

【18:08】

張翔現身,對話會由港大法律學院教授楊艾文(Simon Young)主持。

港大校長張翔,7月18日與學生對話,回應爭議。(李澤彤攝)

逾百學生上周五(12日)到港大校長張翔寓所要求收回聲明,張翔其後同意與他們在18日進行公開會面。(資料圖片 / 張浩維攝)

本港多間大專院校校長或管理層均有為7.1衝擊立法會一事回應,其中香港大學校長張翔,在發聲明譴責「破壞性的行動」,惹來港大師生及校友不滿。數百名港大學生上周五(12日)在校內集會後,再前往校長寓所,要求與張翔對話,並促對方收回7月3日譴責示威者衝擊立法會事件為「破壞性行動」的聲明。

當時張翔曾應學生要求步出寓所對話約半小時,重申大部分示威者有禮守秩序,惟示威者以硬物撞擊立法會玻璃等行為,令人無比憂慮;又承諾不會容許無搜查令的警員進入校園,並願意與學生公開對話。張翔原提出於今日(18日)日間會面,被批令大批正在實習的同學或上班的校友無法出席,最終改為傍晚約6時進行,料維持至晚上7時半。

立法會大樓日前發生的暴力事件,令我深感痛心,破壞性的行動應予譴責。同時,我也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭,莫再訴諸對抗。在香港當前的困境下,我深信不同意見人士可以文明理性地共處; 而只要各方能夠主動開展積極對話,社會的裂痕始終會得到復和,相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。 港大校長張翔7月3日聲明全文