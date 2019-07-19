【逃犯條例】35名政商經教界名人聯署　促政府主動和解開展調查

港府提出修訂《逃犯條例》後，自今年6月起接連引發多場大型遊行和抗議行動，香港中文大學前校長沈祖堯、港大微生物學系講座教授袁國勇、經濟學者林本利、建築師學會前會長吳永順等合共35名政治、經濟、教育、宗教界及前政府高官再以個人名義，發起題為「政府主動促進和解 各方堅守和平克制」的聯署。 他們認為港府回應與民眾訴求存落差，和平遊行常變警民衝突，形容目前事態惡化，需逼切降溫呼籲各方克制。他們促特首林鄭月娥及政府展現領導風範，成立不針對任何一方的獨立調查委員會，促警方管理層處理突發衝突時應避免矛盾進一步升級，提醒警員專業紀律執行職務，維持良好形象；亦呼籲示威者別以以危害人身及生命方式發聲。

自六月起，反對修訂《逃犯條例》的示威、遊行活動不斷。（資料圖片）

是次聯署共有35人參與，除了早前曾聯署要求政府成立由資深大法官主持的法定獨立調查委員會調查6.12成因和過程，並暫緩檢控的8名前官員外；亦有教育界、宗教界、經濟學者、商界人士參與。當中包括香港中文大學前校長沈祖堯、港大微生物學系講座教授袁國勇、經濟學者林本利、建築師學會前會長吳永順等。

「警民關係超越臨界線，危險境況已在滑坡邊上」



聲明中指出，特區政府的回應和民眾訴求之間存落差，和平遊行、請願常演變成警民衝突，聯署形容目前事態惡化，需逼切降溫：「暴力在惡性升級，警民關係超越臨界線，危險境況已在滑坡邊上，大眾憂心忡忡」，他們呼籲行政長官及特區政府展現政治道德勇氣及領導風範，「政治問題始終要政治解決，不把前線警務人員推向政見對立的前緣」，倡港府成立法定獨立調查委員會，在不針對任何一方下，調查過去一個多月衝突由來和過程，尋找真相，吸收經驗和教訓，修補關係。

聯署中亦提到，理解請願和示威者目前的不滿和失望，但呼籲示威人士不要以危害人身及生命方式表達，「社會議題的爭取總有其過程，能持續凝聚大多數人的支持才是成功關鍵。暴力每每帶來仇恨，不單分化社群，亦誘發更多暴力，使人偏離初心，主動或被動的流血、失去自由、甚至犧牲。」

促警方管理層 處理突發衝突時 應避免矛盾升級

聯署中亦促警方管理層，制定應變指揮策略時以社會利益為依歸；處理突發衝突時，應避免矛盾進一步升級，並考慮對大多數市民的影響、無辜市民和示威者的反應，以及前線警員安全。而警員務必以專業紀律執行職務，維持良好形象。

以下為聯署全文：



政府主動促進和解 各方堅守和平克制



《逃犯條例》修訂自六月起引發連串大型公眾遊行和抗議行動，由於特區政府的回應和民眾訴求之間存在落差，接連的和平遊行或請願常演變成警民衝突，暴力在惡性升級，警民關係超越臨界線，危險境況已在滑坡邊上，大眾憂心忡忡。



我們是一群熱愛香港、長期參與香港發展，並以此地為家的香港人。眼見事態惡化，有感降溫之逼切，否則後果不堪設想。我們懇切呼籲各方當下必須克制，放下敵意，甚或暴力抗爭，再謀求走出困局之路。我們呼籲：



行政長官及特區政府

o 展現作為特區領袖的政治道德勇氣，從香港社會整體利益出發，以實際行動化解當前社會日深的矛盾；

o 政治問題始終要政治解決，不把前線警務人員推向政見對立的前緣；

o 政府帶動和解，成立法定獨立調查委員會，以較宏觀視野和範圍調查過去一個多月的衝突由來和過程。調查旨在尋找真相，並非針對任何一方，並在共同認識的真相基礎上，吸收經驗和教訓，走向和解，修補各方關係。調查過程期間，社會矛盾亦可開始緩和。倡議獨立調查委員會之框架，社會輿論趨向共識，我們懇請行政長官和特區政府再三考慮。



示威人士

o 我們理解眾多請願和示威人士目前的不滿和失望。

o 市民和平、理性及非暴力表達意見的權利，是必須受到尊重和保護。

o 我們懇請示威或請願人士縱有多大不滿，亦不要以危害人身及生命方式進行。社會議題的爭取總有其過程，能持續凝聚大多數人的支持才是成功關鍵。暴力每每帶來仇恨，不單分化社群，亦誘發更多暴力，使人偏離初心，主動或被動的流血、失去自由、甚至犧牲。



警務人員

o 我們感受警務人員的工作壓力和面臨的挑戰。

o 警務管理層在制定應變指揮策略時，應以社會利益為依歸，尤其是在處理突發衝突，盡力避免矛盾進一步升級，並考慮對大多數市民的影響、無辜市民和示威者的反應，以及前線警務人員的安全。

o 警務人員務必以專業紀律執行職務，維持警隊在市民心目中應有的良好形象。



新聞自由

o 新聞自由是香港的核心價值之一，我們呼籲各方必須尊重和保護。



香港是我們珍視的家，近月來的事態發展，迫使我們直面社會何去何從的問題。警民本無辜，在這危急時刻，我們冀望行政長官和特區政府展現領導風範，以政治手段解決政治問題，儘速設立獨立調查委員會 。此乃減免武力衝突以至紓解社會危機之關鍵所在；各方務必克制，免讓仇恨蔓延 ，撕裂加深， 給香港重新出發的機會。

聯署人（註：均以個人名義聯署）



方敏生

王維基

李少南教授

李芝蘭教授

刑福增教授

吳永順

沈祖堯教授

邱誠武

林一星教授

林本利博士

林健枝教授

林崇智牧師

郭國全

袁天佑牧師

袁莎妮

袁國勇教授

陳恩明牧師

陳智遠

陳龍生教授

陳韜文教授

梁敬國

梁萬福醫生

莫宜端

黃英琦

葉根銓

蒲錦昌牧師

蔡元雲醫生

蔡少綿

盧龍光牧師

戴健文

蕭偉強

關焯照博士

羅永聰

羅慶才牧師

蘇鑰機教授