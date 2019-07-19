【逃犯條例】有團體到嘉諾撒聖心書院請願　反對老師挑動仇恨

考評局通識教育科科目委員會前主席兼中學通識科教師賴得鐘，早前使用一張含「黑警死全家」標語照片作為facebook頭像，惹來批評。有團體今日（19日）到賴得鐘任教的嘉諾撒聖心書院門外請願，要求對方道歉。

十多名「維港之聲反暴力大聯盟(沙田)」的成員今早(19日)前往賴得鐘老師任教的嘉諾撒聖心書院門外請願示威。（劉錦華攝）

十多名「維港之聲反暴力大聯盟(沙田)」的成員今早（19日）前往賴得鐘老師任教的嘉諾撒聖心書院門外請願示威。聯盟發言人董惠明認為，賴在反對修訂《逃犯條例》運動期間，在社交網站Facebook上載疑涉仇警的言論及圖片，或令學生對警察產生負面看法，促賴道歉及辭職。

董惠明認為，修訂逃犯條例一事中，不論老中青幼、不同界別人士均可表達意見，而老師亦有自由參與遊行，但強調不應將不滿轉移至警察身上，甚至有仇恨及抹黑行為。他又相信，通識科能讓學生多角度思考及多方面認識社會，惟若通識科老師會滲入個人政治立場及傾向，難做到持平討論，故要求賴道歉及辭去教席。

事實上，賴得鐘在本月5日曾在facebook就曾使用「黑警死全家」標語照片一事，向奉公守法維護法紀的警員致歉，強調已收回並刪除頭像。他重申自己作為教師一直秉持專業，強調個人政治立場與評卷無關，又承諾日後必謹言慎行，以免給予公眾及學生錯誤的印象。而他在事後亦已向考評局辭去香港通識教育教師聯會幹事職務。