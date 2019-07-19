【膠袋藏屍】無業漢指友人吸毒發狂後亡　認非法處理其屍囚20月

港珠澳大橋地盤去年發現一具以垃圾袋包裹的男屍，警方憑包紮屍身的膠紙破案，拘捕多名男女。其中一名涉案的無業漢，他指死者吸毒後發狂，之後吐白沫死去，無業漢認事後用膠帶包紮其屍體及放入臭丸，再交一名南亞人棄屍。無業漢早前認一項阻止合法埋葬屍體罪。法官今（19日）判刑時指，無業漢處理屍體的手法噁心及殘酷，考慮到他在案中的角色，並曾嘗試救死者等因素，判他入獄20個月。

警方發現屍體後曾拘捕多名人士，並有帶部份人士返回案發單位調查。（資料圖片）

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被告陳浩霖，41歲，被指於去年2月20日至5月4日期間，阻止合法埋葬男子蕭志榮（下稱：蕭）的屍體。

死者無親戚朋友

法官判刑時指，蕭事發前與被告及其他人一同吸食冰毒，被告在蕭出事後沒有報警，明顯是想掩飾有關情況，雖然蕭沒有親戚朋友，他的死亡不會對親友造成影響，但被告處理蕭的屍體，其手法噁心及殘酷，令發現屍體的地盤工人受到困擾，判刑時亦有考慮到被告曾叫來2名中醫替蕭看診，並曾嘗試替蕭急救。

雖然辯方指，若非被告作招認，事件不會曝光，但法官認為被告當時亦為自己作辯解，故沒有給予額外刑期扣減。

工人打開垃圾袋發現屍體

案情指，有地盤工人於去年5月3日在赤鱲角地盤，發現一個傳出異味的垃圾袋，本打算翌日放垃圾車運走，有地盤工人好奇𠝹開垃圾袋，發現是一具屍體報警。驗屍報告發現死者頭部有傷，體內含有冰毒，但由於屍體已腐爛，無法確認死因。

被告指蕭吸毒後發狂

警方後來從綑綁屍體的膠帶上找到線索，繼而發現被告涉案。被告承認在去年2月底與蕭及其他人在旺角一個煙窟吸冰毒，蕭突然發狂，眾人合力制服他，蕭後來吐口沫死亡。眾人起初將蕭留在單位內，但被告與另外2人後來返回單位，將蕭的屍體放進冰箱，又以膠帶包紮屍體，連同臭丸一同放進垃圾袋內，然後交一名南亞人士運走。據了解，本案已無人被控謀殺罪，但其他涉案人士亦只被控經營煙窟、與毒品相關罪行等。

案件編號：DCCC114/2019