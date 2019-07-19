【生活質素指數】買300呎單位要17年不吃不喝　經濟指數創新低

香港中文大學（中大）香港亞太研究所生活質素研究中心今（19日）公布2018年「中大香港生活質素指數」，調查顯示，港人生活質素整體指數為105.96，較2017年下跌0.63。當中經濟指數下跌5.96%，創下歷年來新低，跌幅主要與樓價高企有關，當中提到一個中等入息家庭，需要約17年不吃不喝，才能購入九龍一個僅300平方呎的單位。 言論自由及政府表現指數均有下跌。研究中心主任、中文大學社會工作學系副教授黃洪預料，近期反對修改《逃犯條例》行動，今年的政府表現和言論自由指數下跌機會較大。

以沙田第一城為例，在樓價高企情況下，中產家庭要買個細單位也不易。（資料圖片）

生活質素整體指數較2017年下跌

2018年「中大香港生活質素指數」由健康、社會、文化及休閒、經濟和環境五個分類指數，合共23個指標組成，指標數值越高即該指標表現越佳。部分指數計算，來自受訪的約一千名受訪者的原始數據，其餘指數則以政府或有關機構提供的資料作計算。

最新數字顯示，港人生活質素整體指數為105.96，較2017年下跌0.63。與2017年相比，健康、文化及休閒、經濟指數分類均有下跌，環境和社會分類指數則有所上升。

研究中心主任、中大社會工作學系副教授黃洪指出，去年多宗爭議事件影響市民對政府管治信心。（曾凱欣攝）

經濟指數下跌 樓價高企為核心問題

其中，經濟分類指數下跌5.96%至11.89，跌幅最為顯著，創下歷年來新低。中大經濟學系副教授莊太量認為，跌幅主要與樓價高企有關；雖然失業率指數、經濟現況指數及實質工資指數均比去年上升，並創下歷年來最好紀錄，但樓價及租金高企是較明顯的因素拉低了經濟分類指數。

研究結果顯示，一個中產入息家庭，需要約17年不吃不喝，才能購入九龍一個僅300平方呎的單位。莊太量指，樓價及租金升幅遠高於工資升幅，建議政府應增加公共房屋供應，亦可將公營房屋「私樓化」，讓市民更容易置業。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，跌幅主要與樓價高企有關。（曾凱欣攝）

預料今年政府表現指數下跌機會大

另外，社會分類指數有微升，其中教資會資助學院學位課程的適齡學生入讀率上升9.13%至指數7.04；惟當中言論自由及政府表現指數均有下跌，言論自由指數更是連續第9年下跌。

黃洪解釋，去年社會上發生多宗爭議事件，當中包括一地兩檢、明日大嶼等政治爭議事件，以及山竹襲港、港鐵沙中線事件等，一連串事件反映政府管治能力及應對亦出現問題，影響市民對政府管治信心。

至於被問到近期反《逃犯條例》修訂事件會否影響今年的政府表現和言論自由指數，黃洪指相關指數下跌機會較大，認為政府應檢視市民各方面的訴求及作有效的檢討和改善。