【逃犯條例】警方記者會出示搜獲危險品相片　籲市民慎重考慮行程

政府擬修訂《逃犯條例》引發連場大型示威和不合作運動。民間人權陣線明日（21日）發起遊行，警方今日下午約4時舉行記者會，公布有關遊行的人群管理及特別交通措施。警察公共關係科總警司謝振中表示，有網民提議偏離路線及攻擊性武器，警方又展示早前在公眾活動檢獲的鐵枝、磚頭相片，呼籲遊行人士以自身安全為首要考慮，有危險要立即離開；有意前往當區者，慎重考慮行程。

警方記者會上展示早前在公眾活動檢獲的鐵枝、磚頭相片，呼籲遊行人士以自身安全為首要考慮，有危險要立即離開。（鄧穎琳攝）

警方在不反對通知書中，否決遊行隊伍進入金鐘、中環範圍，強制將遊行終點設在灣仔修頓球場一帶。公眾集會及遊行上訴委員會今早約4小時聆訊後，維持遊行終點止於灣仔盧押道，不可進入金鐘範圍；但集會時間可延長，由警方要求的晚上9時延長至晚上11時59分。

警察公共關係科總警司謝振中指，過去本港遊行均和平、有序及包容。但近日社會氣氛熱烈，有網民提議偏離路線及攻擊性武器，警方在記者會中展示早前在公眾活動檢獲的鐵枝、磚頭相片，以及警方今日早上在荃灣德士古道142號一棟工業大廈懷疑武器庫中，發現到懷疑危險品的相片。

謝強調改動民陣遊行路線不是打壓，而是由公眾安全角度出發。他呼籲遊行人士以自身安全為首要考慮，有危險要立即離開；有意前往當區者，慎重考慮行程。